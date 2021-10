Ile Maurice: Goodlands - Le garçonnet de huit ans, découvert seul dans un autobus, est sain et sauf

L'histoire a tenu le village de Goodlands en haleine et fort heureusement, pas pendant très longtemps. La photo d'un petit garçon, le regard perdu, dans un autobus, avait été postée sur les réseaux sociaux par un receveur, qui avait expliqué que l'enfant s'était égaré et il l'avait déposé au poste de police du village... Une semaine après, son père revient sur ce moment traumatisant, qui n'a pas duré...

Pritam Mungloo n'est pas loquace lorsqu'il évoque cette histoire. C'est que les 30 minutes, qui se sont écoulées entre la disparition de son fils et l'appel de la police pour dire qu'on l'a retrouvé, ont été assez dures à vivre. Comment son fils, âgé de huit ans, a pu se retrouver seul dans cet autobus roulant en direction de Trois Bras ? «Ce jour-là, mon fils était à la maison avec sa mère. Mo madam ti pe fer louvraz» explique cet agent de sécurité, âgé de 48 ans.

Vers 11h45, l'enfant a demandé de l'argent à sa mère pour aller à la boutique. Elle lui a dit de patienter, le temps pour elle de terminer ses tâches ménagères et elle l'emmènerait acheter ses gâteaux. Mais le garçonnet était impatient et face à son insistance, elle a fini par lui donner Rs 5, mais en lui demandant de l'attendre. Ce que l'enfant n'a pas fait et il a quitté la maison...

Il n'a pas fallu longtemps pour que sa mère réalise que son fils n'était plus là. Elle a commencé à le chercher, en vain. Les voisins s'y sont mis aussi. Pendant ce temps, la photo du petit apparaissait sur les réseaux sociaux et le receveur expliquait que l'enfant est monté à bord du bus à Goodlands et voulait aller à Trois Bras. Mais il ne savait pas où exactement et avait l'air perdu. Le receveur a alors décidé de le déposer au poste de police de Goodlands. Vers 12h30, Pritam Mungloo a reçu un appel de la police lui disant de venir récupérer son fils, qui était sain et sauf. Aucune entrée n'a été faite au poste à cet effet.

Mais la question qui se pose est : pourquoi le petit a fait tout cela ? «Li ti pe anvi ale kot so nani. Dan wikend, so mama amenn li, li kone ki bis bizin pran», explique Pritam Mungloo. Après la publication de la photo du garçonnet sur les réseaux sociaux, plusieurs commentaires ont été passés à propos des parents. Mais Pritam Mungloo, lui, n'en tient pas compte. Il affirme que chez lui, tout se passe bien et que son enfant n'est pas un enfant à problème. «Après dé minit mem, mo madam inn trouve zenfant la pa la ek inn koumans rodé. Zanfan sa, ou pa kone ki zot kav fer parfwa».