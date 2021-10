Ile Maurice: Considéré comme pays à risque - Quarantaine obligatoire pour les Mauriciens en Inde

Coup dur pour ceux qui se rendent en Inde. Maurice a été placé sur la liste des Countries at risk par la Grande Peninsule, ce qui implique un protocole plus lourd et une quarantaine obligatoire pour les Mauriciens qui se rendent en Inde. Les restrictions concernent tous les passagers sans prendre en compte leur cycle vaccinal et seront en vigueur le 25 octobre prochain à minuit.

Les règlements

Tout d'abord, les voyageurs à destination de l'Inde doivent se soumettre à un test PCR avant le départ. Ce test doit être réalisé 72 heures avant l'embarquement et le résultat négatif présenté au moment de prendre l'avion. Chaque passager devra remplir un Air Suvidha Self Declaration Form sur le site web https://www.newdelhiairport.in/. Le formulaire devra être uploaded sur la plateforme et il devra aussi fournir des informations de base concernant le voyage. La réservation d'un créneau pour un test PCR à l'arrivée au coût de INR 500 est aussi obligatoire.

Quarantaine

À l'arrivée, tous les passagers en provenance des Countries at risk devront respecter une période de quarantaine obligatoire de sept jours, même s'ils sont totalement vaccinés. Par la suite, au 8e jour, ils devront se soumettre à un nouveau test PCR. Si le résultat est négatif, la personne pourra circuler librement. Cependant, il incombe aux voyageurs de surveiller leur état de santé sur les sept jours suivants et de se rendre à l'hôpital en cas d'apparition de symptômes.

Pour rappel, au retour à Maurice, les voyageurs doivent présenter un test PCR négatif avant l'embarquement et les voyageus non-vaccinés auront une période de quarantaine de 14 jours.

Les pays considérés comme à risque

L'Inde a divisé les pays en deux listes. Les pays de la première liste, qui comprend le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne,le Népal, la Biélorussie, le Liban, l'Arménie, l'Ukraine, la Belgique, la Hongrie et la Serbie entre autres, ont un accord de réciprocité avec l'Inde en ce qui concerne les certificats de vaccination. Ces voyageurs, s'ils ont un vaccin reconnu par l'Inde, sont exemptés de quarantaine mais doivent surveiller leur état de santé pendant 14 jours.

Parmi les pays à risques figurent le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud, le Brésil, le Bangladesh, le Botswana, la Chine, Ile Maurice, Nouvelle-Zélande et le Zimbabwe entre autres. La quarantaine pour les voyageurs venant de ces pays est obligatoire. A noter que le Royaume-Uni est sur les deux listes. Les passagers sont exemptés de quarantaine et de tests au 8e jour s'ils sont totalement vaccinés. En revanche, ceux qui sont partiellement ou pas vaccinés devront suivre des règles de quarantaine.

Les vaccins reconnus par l'Inde

L'Inde reconnaît les vaccins suivants : Covishield (AstraZeneca/ Vaxzeveria), Covaxin, Sputnik V, Moderna et Johnson & Johnson. Pfizer ne fait pas partie de cette liste.

Un vaccin à ADN autorisé pour les enfants en Inde

Retenez bien son nom. ZyCoV-D. Ce vaccin a été développé par le laboratoire pharmaceutique Zydus Cadila, en Inde. Il a obtenu une autorisation d'une mise sur le marché pour les enfants de 12 ans et plus. L'administration se fait en trois doses. Les deux doses sont administrées le premier jour et la troisième dose, 28 jours après. Selon les informations des essais cliniques, l'efficacité est de 67%.