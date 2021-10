Soudan: Crise sociale, crainte d'un coup d'État - Pour l'Évêque d'El Obied, "l'avenir est incertain"

El Obeid — " La vie est très dure en ce moment au Soudan, nous survivons par miracle. Tout est très cher, les transports, la nourriture, les gens n'ont pas de pain. La situation est insoutenable pour la population et l'aide de la communauté internationale ne parvient qu'à quelques-uns, tandis que beaucoup restent sans ressources.

Dans une interview accordée à l'Agence Fides, Mgr Yunan Tombe Trille, Évêque d'El Obeid et président de la Conférence épiscopale du Soudan et du Sud-Soudan, photographie un moment très délicat pour son pays, qui, après une saison de grands espoirs lancés après la fin de la dictature d'Omar Hasan Ahmad al-Bashīr en avril 2019, et le début d'une transition démocratique.

Le peuple est divisé entre ceux qui veulent que le gouvernement de transition avec des ministres civils aille de l'avant et ne trahisse pas les principes des manifestations d'il y a plus de deux ans, et ceux qui soutiennent la prise totale du pouvoir par les militaires qui, selon eux, sont les seuls à pouvoir résoudre la profonde crise politique et assurer le pain. Depuis un certain temps, il n'y a plus de réunions entre civils et militaires au sein du gouvernement et nous pouvons dire que l'exécutif n'est actuellement pas opérationnel. Entre-temps, les crimes ont atteint un niveau jamais vu dans l'histoire, peut-être à cause de la faim que connaissent tant de gens. Bien sûr, derrière ces sections de la population qui appellent à un coup d'État et à un retour complet du pouvoir aux mains des militaires, il y a des groupes de pression liés aux "cercles de l'armée".

Mgr Yunan Tombe Trille poursuit : "N'oublions pas qu'Al-Bashir continue de manœuvrer en coulisses, également parce que son peuple fait partie de la coalition. Il est très difficile de prédire ce qui se passera dans un avenir immédiat et je ne veux pas répéter ce que j'ai dit à plusieurs reprises : je ne crois pas à leurs promesses. Je ne crois pas à leurs promesses. Il est possible qu'il y ait un nouveau coup d'État par les militaires. Je n'ai jamais cru aux promesses de ceux qui nous ont gouvernés au cours des 60 dernières années, car si nous regardons en arrière, nous constatons qu'ils n'ont fait que créer tant de problèmes.

L'Église, longtemps contrainte de vivre au milieu des difficultés d'un régime dictatorial au goût islamique marqué, a aujourd'hui moins de problèmes mais craint un avenir incertain.

"C'est un moment très difficile pour tout le monde. Je peux dire que , nous vivons un temps de calme relatif pour l'Église, un sentiment de repos après des années d'activités qui nous sont résolument opposées, soit avec la fermeture des églises, ou bien la perte des bâtiments, ne nous permettant pas de fonctionner. À mon avis, l'attitude à l'égard de l'Église n'a pas beaucoup changé, sauf dans les mots : les mots sont plus doux, mais je tiens à dire que, malgré le plus grand calme, on ne peut pas parler de véritable changement", conclut l'Évêque,