Algérie: Les signataires réitèrent leur attachement à la mise en oeuvre de l'Accord d'Alger

Alger — Les parties signataires ont réitéré leur attachement à la mise en oeuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, et au respect des décisions qui seront prises dans ce contexte, au terme de concertations "fructueuses" tenues vendredi et samedi à Alger.

Les parties signataires ont "réitéré leur attachement à la mise en oeuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, et au plein respect des décisions qui seront prises dans ce contexte", selon un communiqué lu samedi par l'Envoyé spécial pour le Sahel et l'Afrique, Boudjemaa Delmi..

Dans le cadre de la recherche des meilleures voies à même de permettre une mise en œuvre rapide et équilibrée des dispositions de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger et à l'invitation des autorités algériennes, en leur qualité de président de Comité de suivi de l'Accord (CSA) et de chef de file de la Médiation internationale, une délégation malienne, composée du ministre malien de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, le colonel-major Ismaël Wague et des chefs des mouvements signataires dudit Accord, séjourne à Alger depuis vendredi.

"Au terme de concertations fructueuses sur un ensemble de questions soulevées de part et d'autre au sujet de thématiques liées aux voies et moyens devant faciliter une mise en oeuvre rapide des dispositions de l'Accord, les participants se sont engagés à poursuivre les discussions dès leur retour à Bamako afin de lever toutes les questions en suspens qui ont jusque-là retardé le processus de paix et réunir les meilleures conditions pour la tenue de la prochaine session du Comité de suivi", ajoute-t-on de même source.

A son arrivée à Alger, la délégation a été reçue en audience par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, qui a renouvelé l'engagement des autorités algériennes, à leur tête le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, "à ne ménager aucun effort pour soutenir les frères maliens dans leurs efforts inlassables pour aplanir toutes les difficultés et lever les obstacles entravant la mise en oeuvre totale et consensuelle de l'Accord d'Alger".