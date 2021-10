Algérie: Le Président Tebboune appelle le gouvernement à soutenir le secteur de l'information

Alger — Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a appelé le gouvernement à continuer à soutenir le secteur de l'information pour parvenir à un véritable professionnalisme dans un monde où l'arme de l'information occupe une place avancée et vitale dans la défense des intérêts des peuples et des nations.

Dans un message adressé à la famille de l'information à l'occasion de la Journée nationale de la Presse, le chef de l'Etat a appelé le gouvernement à "continuer à soutenir le secteur de l'information pour parvenir à un véritable professionnalisme et imposer, en vertu des lois en vigueur, la rigueur dans les mécanismes de régulation, dans un monde où l'arme de l'information occupe, à la faveur de la promotion de la créativité et de la compétence et l'exploitation de techniques modernes, une place avancée et vitale dans la défense des intérêts des peuples et des nations".

S'ajoutent à cette démarche, "les opérations de domiciliation en Algérie des sites électroniques en mesure de mettre un terme aux dépassements dissimulés sous le masque de la liberté d'expression et de la presse", a-t-il soutenu.

De même qu'il a évoqué "la relation interdépendante entre la liberté de la presse comme étant un des droits de l'Homme les plus fondamentaux qu'il importe de consolider en permanence, et la responsabilité de respecter la déontologie professionnelle prémunissant les professionnels de toutes formes de dépassement et de dérapages".

Et d'expliquer que cette déontologie "se veut la base pour renforcer la confiance dans nos médias qui s'attèlent à s'adapter progressivement aux exigences d'une presse nationale libre et intègre, soucieuse de consacrer la paix, l'égalité, la tolérance et de respecter la vie privée et la dignité des personnes. Cette presse nationale sera ainsi en mesure de mettre à l'abri le noble message des médias de toute allégeance conjoncturelle au détriment de l'honneur de la profession et du droit des citoyens à une information objective et crédible".

Après avoir loué les efforts inlassables et constants que déploient les journalistes pour promouvoir la performance médiatique, le Président Tebboune a présenté à la famille de la presse ses vœux les meilleurs, et leur a souhaité plein succès dans la satisfaction des aspirations de l'Algérie à une presse influente et concurrentielle grâce aux compétences que recèle notre pays, des compétences en mesure de jeter les fondements d'une presse démocratique, pluraliste et libre au service de la société.