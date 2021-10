Algérie: Commission conjointe pour une révision des tarifs des prestations hôtelières

Tamanrasset — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi a annoncé vendredi depuis Tamanrasset, la formation d'une commission conjointe avec le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, en vue de réviser les tarifs des prestations des hôtels et œuvrer à leur plafonnement, afin qu'ils soient à la portée des citoyens, dans le but de renforcer le tourisme interne.

Inspectant l'hôtel "Tahat", après sa réouverture suite à une opération de réhabilitation, le ministre a indiqué que le secteur du Tourisme et de l'Artisanat repose en premier degré, sur le relance du tourisme interne, à travers l'attraction des touristes et la vulgarisation des grandes potentialités touristiques à travers différentes régions du pays, et ce à travers l'intensification des voyages touristiques, la révision et le plafonnement des tarifs des hôtels.

Pour le ministre, Tamanrasset est " un pôle touristique par excellence et il importe d'accorder davantage d'intérêt aux potentialités dont elle dispose, étant donné qu'elle a connu une certaine récession dans l'attraction des touristes".

A ce titre et répondant et préoccupations des opérateurs touristiques locaux à Tamanrasset concernant la relance de la dynamique touristique dans la région, M. Hamadi a mis l'accent sur l'accompagnement de toutes les agences, en vue de relancer leur activité, d'autant qu'elles doivent travailler d'arrache-pied ,en vue d'attirer un plus grand nombre possible de touristes.

Concernant l'afflux des touristes étrangers, le ministre a précisé que "l'obtention du visa collectif est accessible à toutes les agences de tourisme agréées qui doivent initier leur demande en vue d'attirer un grand nombre de ces touristes, notamment ceux qui s'intéressent au tourisme d'aventure et culturel disponibles dans la wilaya de Tamanrasset", plaidant à ce propos pour sa promotion et la commercialisation des divers produits touristiques. Les opérateurs du tourisme ont également relevé la nécessité d'assurer, au profit des jeunes, des opportunités de formation dans le domaine du tourisme saharien, à l'instar des guides et des accompagnateurs des touristes.

Répondant à cette préoccupation, le ministre a assuré que cette question serait prise en charge par ses services en coordination avec le ministère de la Formation professionnelle à travers l'apprentissage. M. Hamadi devrait visiter samedi le site archéologique "Tagmart", où il annoncera officiellement le début de la saison touristique saharienne.