Congo-Brazzaville: Handicap - Les femmes aveugles utilisent moins la canne blanche au pays

Le faible taux d'utilisation de l'instrument de la cécité par les femmes aveugles a été abordé lors de la conférence de presse animée sur le thème « Canne blanche : outil de l'accessibilité pour une meilleure inclusion des personnes vivant avec handicap visuel en période de covid-19, au Congo », animée conjointement le 21 octobre par la représentante de l'Union africaine des aveugles au niveau de l'Afrique centrale, Thérèse Kamango, et le président de l'Union nationale des aveugles et malvoyants du Congo (Unamac), Cyr Claudier Kokolo.

L'objectif est de mener un plaidoyer au Congo pour la ratification du protocole africain sur le handicap. Ce protocole souligne le droit à l'accessibilité de personnes handicapées afin de se mouvoir en tout lieu.

La représentante de l'Union africaine des aveugles au niveau de l'Afrique centrale a souligné à cette occasion la timidité et la honte développées par la femme vivant avec handicap. Selon elle, le constat n'est pas fait qu'au Congo mais aussi au niveau international.

A cet effet, elle a émis le souhait de mener des séances de sensibilisation en faveur de cette catégorie de personnes vulnérables féminines sur l'importance de l'instrument de la cécité. « Les femmes aveugles ne doivent pas avoir honte à utiliser la canne blanche, un ami fidèle qui leur sert d'outil d'orientation et de mobilité », a-t-elle indiqué.

En revanche, le président de l'Unamac, Cyr Claudier Kokolo, a présenté dans sa communication la canne blanche comme un instrument traditionnel utilisé par un déficient visuel (aveugle et malvoyant),comme un moyen de se repérer dans leur environnement spatial et de faciliter leur locomotion en évitant les obstacles.

Toutefois, la canne blanche est aussi le symbole de la cécité afin d'indiquer leur handicap aux autres personnes pour qu'elles soient plus attentives à leur égard et éventuellement pour faciliter la communication pour une meilleure accessibilité.

Le président de l'Unamac relève que les femmes doivent enlever la peur pour utiliser la canne blanche car, c'est leur instrument d'orientation et de mobilité. « La perte de la vue n'est pas synonyme de la perte de la vie car l'aveugle d'aujourd'hui n'est plus comme celui d'hier où il était gardé à la maison. Il a toutes les attitudes pour s'intégrer dans la société. Il bénéficie des mêmes droits que les valides dont ceux de l'éducation, de la santé, du travail car tous sont des humains et ont besoin de la vie », a-t-il déclaré.

Selon lui, l'introduction de la canne blanche aux Etats-Unis est attribuée aux Lions Club. Elle est fabriquée en France et en Afrique du Sud. Le coût élevé de cet instrument dépend de sa taille. Cependant, il existe plusieurs types de cannes blanches : la canne simple et la canne intelligente.

Il a, par ailleurs, déploré la non prise en compte dans la construction des infrastructures publiques des conditions de l'aveugle, la méconnaissance de la canne blanche par les usagers de la route, la mauvaise interprétation de ce symbole de la cécité par la communauté.

En ce qui concerne les mesures de distanciation édictée par les autorités en cette période de covid-19, Cyr Claudier Kokolo a révélé que celles-ci ne facilitent pas la tâche aux aveugles et malvoyants dans la mesure où ils se servent d'un guide pour aller d'un point à un autre. Toutefois, il a invité les déficients visuels à se faire vacciner pour se protéger. Le président de l'Unamac a indiqué que le brassage passe par l'aménagement de l'environnement adapté aux non et malvoyants.