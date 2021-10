Afrique: FESPACO 2021 - L'Etalon d'or à "La Femme du fossoyeur", l'argent à "Freda" et le bronze à "Une histoire d'amour et de désir"

La 27ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) a pris fin le samedi 23 octobre 2021, au palais des sports de Ouaga 2000.

L'Etalon d'or de Yennenga, sacre suprême de la plus importante rencontre cinématographique d'Afrique, a été remporté par le film « La femme du fossoyeur » du réalisateur somalien, Khadar Ahmed. Khadar Ayderus Ahmed n'était pas présent à Ouagadougou pour recevoir ce prestigieux Étalon d'or de Yennenga du Fespaco 2021.

Ce film fiction a été distingué par sa réussite technique, son originalité et sa cohérence. Dans « La femme du fossoyeur ou The Gravedigger's Wife » faut-il le souligner émeut et ce long métrage fiction nous apprend quelque chose. Ce qui en fait un film qui a du succès.

Le jury fiction longs métrages dirigé par le célèbre cinéaste mauritanien Abderrahmane Sissako estimant ainsi que ce film remplissait les conditions lui a décerné le graal. Le réalisateur somalien remporte ainsi un trophée et vingt millions (20.000.000) de Francs CFA. « La femme du fossoyeur », un long métrage fiction de 83 minutes, le réalisateur raconte l'histoire de Guled et Nasra un couple amoureux vivant dans les quartiers pauvres de Djibouti avec leur fils Mahad. L'équilibre de leur famille est menacé. Nasra souffre d'une grave maladie rénale et doit se faire opérer d'urgence. L'opération coûte excessivement chère et n'est pas à la portée du couple...

Pour le président du jury, ce film raconte une humanité tout aussi touchante à travers cette histoire qui met en avant la pauvreté dans une histoire d'amour. Pour lui c'est ce qui est formidable venant d'un pays comme la Somalie en proie à des difficultés de tout genre. Ce film, a fait remarquer Abderrahmane Sissako le président du jury qu'une telle production, est importante pour l'Afrique.

Il faut signaler que l'auteur réalisateur Khadar Ahmed a réalisé plusieurs court-métrages couronnés de succès dont « The night thief » en 2017. L'homme mène une carrière en tant qu'auteur. « The Gravedigger's Wife » qui a remporté l'Etalon d'or de Yennenga a été développé dans le cadre d'une résidence cinéfondation en 2015.

L'Etalon d'argent décerné au film « Freda » de l'Haïtienne Gessica Geneus.

L'Etalon d'argent doté un trophée et dix millions (10.000.000) de Francs CFA et parrainé par le Président du Sénégal a été décerné au film « Freda », de l'Haïtienne Gessica Geneus.

Pour la réalisatrice, Gessica Geneus ce film répond à la nécessité de comprendre et de documenter les combats des Haïtiens. La réalisatrice dit s'être inspirée de son vécu quotidien et des manifestations de 2019 dans son pays. « L'idée avec ce film, c'est de permettre aux gens de comprendre ce que vit Haïti. On est souvent dans l'énumération des problèmes de Haïti, mais pas dans la compréhension des gens qui vivent ces problèmes. Il était important de documenter le combat que les Haïtiens mènent. Que ce soit au niveau personnel et au niveau du pays à travers les manifestations et les combats anticorruptions », a-t-elle affirmé.

Dans ce film de 93 minutes, qui ne laissera pas les cinéphiles insensibles, les rôles principaux sont tenus par Néhémie Bastien, Fabiola Remy et Djanaïna François.

L'Etalon de bronze attribué à « Une histoire d'amour et de désir »

C'est « Une histoire d'amour et de désir » ou encore « A tale of love and desire » de Leyla Bouzid de Tunisie qui remporté l'étalon de bronze. Ce prix est doté et parrainé par le Président du Sénégal. Un trophée et cinq millions (5.000.000) de Francs CFA. Dans ce film de 102 minutes, Leyla raconte l'histoire d'Ahmed un jeune de 18 ans, français d'origine Algérienne. Le jeune homme a grandi en banlieue parisienne. A la fac, il fait la connaissance de Faraz, une jeune tunisienne. Cette dernière pleine d'énergie vient de débarquer fraichement à Paris. « Tout en découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l'existence, Ahmed tombe amoureux d'elle et bien que littéralement submergé par le désir, il va tenter d'y résister »

A travers les 239 films retenus pour le Fespaco, il faut signaler que les cinéastes ont su porter à l'écran nos vies, nos rêves et nos espérances, et surtout d'être ce regard sur l'Afrique et sa diaspora.

La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et de son homologue sénégalais, Macky Sall dont le pays était l'invité d'honneur de la 27ème édition du Fespaco.

Il faut noter que c'est depuis 1972 que l'Étalon de Yennenga est le grand prix du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. C'est la récompense considérée comme la plus prestigieuse d'Afrique qui met en lumière un auteur du cinéma africain et ses œuvres.

Envoyé spécial à Ouagadougou