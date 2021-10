Afrique: PL / Man. United 0 - 5 Liverpool - Un hat-trick et un nouveau record pour Mohamed Salah

Ce match de la 9e journée de la Barclays Premier League, de ce samedi 24 octobre 2021, entre Manchester United et Liverpool, restera dans les annales du football anglais. Avec une défaite 5 buts à 0 des Mancuniens, un triplé pour Mohamed Salah et la couronne de meilleur buteur africain de la Premier League.

On s'attendait à un choc entre Liverpool et Manchester United, mais on a eu droit à une démonstration des Reds de Liverpool, avec un Salah des grands jours.

En effet, dès la 5', Naby Keita, servi par M. Salah, ouvre la marque pour Liverpool. Huit minutes plus tard, Diogo Jota va encore punir les mancuniens sur une incompréhension entre Maguire et Shaw. Refroidis et malmenés dans le jeu, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers vont abandonner le ballon aux visiteurs du jour. C'est ce moment fort des Reds que Mo Salah va choisir pour inscrire son premier but de la partie (38'). Il va encore récidiver dans le temps additionnel de la première période (45+5). Au retour des vestiaires, Liverppol va continuer à acculer leur hôte du jour. Et à la (50'), le pharaon va marquer son troisième but de ce match, anéantissant ainsi tous les espoirs des poulains d'Ole Gunnar Solskajer. Au final, le choc tant attendu n'aura donc pas eu lieu car Liverpool va s'imposer 5 buts à 0.

Salah aura été magistrale dans ce match et aura réussi à battre le record de but africain en Premier League, détenu jusque là par un certain Didier Drogba. Il est désormais à 107 buts et fait mieux que Didier Drogba, auteur de 105 buts.