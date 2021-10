Afrique de l'Ouest: Transformation de l'agriculture - Le Coraf et ses partenaires organisent la foire des technologies

Du 25 au 29 octobre 2021, à l'hôtel King Fahd Palace de Dakar, le Coraf et ses collaborateurs organisent la foire des technologies de l'Afrique de l'Ouest : soutenir l'élan vers la transformation de l'agriculture.

Selon un communiqué de presse, la foire vise à présenter les technologies du programme Technologies pour la transformation de l'agriculture africaine (Taat), ainsi que celles des Centres nationaux de spécialisation et d'excellence du Coraf, afin d'ouvrir des voies de courtage et d'adoption. La Foire, essentiellement, est un événement de « marché ».

Elle comportera des éléments de demande, d'offre et de faisabilité, conduisant à une adoption et une intégration accrue des technologies pour une transformation agricole. Les objectifs clés sont entre autres, présenter les technologies testées et éprouvées de Taat et du Coraf pour la transformation agricole ; approfondir la compréhension et la familiarisation sur le fonctionnement et le potentiel des technologies ; familiariser les parties prenantes avec les instruments de profilage technologique et les plateformes du Taat et du Coraf pour l'évaluation et l'acquisition de technologies en réponse à la demande ; renforcer les liens entre les « propriétaires » des technologies et le secteur privé et les autres utilisateurs des technologies ; établir de nouveaux partenariats d'investissement et de collaboration qui conduisent à la mise à l'échelle du projet et à la mobilisation des ressources.

Le Coraf informe que la foire aux technologies sera organisée sous un format hybride. Cela signifie qu'il y aura une dimension physique (atelier, stands et événements sur le terrain); et une dimension virtuelle grâce à la diffusion en direct des activités pour les participants externes. La présentation des technologies et le courtage seront fournis par le biais de stands, de démonstrations et de vidéos sur diverses opérations technologiques.