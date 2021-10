Afrique: Palmarès du FESPACO - Triomphe de « La femme du fossoyeur » de Khadar Ahmed, « Freda » de Gessica Généus et « Une histoire d'amour » de Leyla Bouzid

Après une intense semaine au rythme du cinéma africain et de la diaspora, la 27e édition du Festival panafricain de cinéma et de télévision de Ouagadougou (Fespaco) a été clôturée, samedi 23 octobre, en présence du Président de la République du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et son homologue du Sénégal, Macky Sall. « La femme du fossoyeur » du réalisateur somalien Khadar Ayderus Ahmed est sacré, cette année, Etalon d'or Yennenga doté de 20 millions de FCfa.

L'Etalon d'argent et de bronze, dont les prix ont été parrainés par le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, pour un montant global de 15 millions de Fcfa, sont revenus respectivement à « Freda » de Gessica Généus (Haïti) et « Une histoire d'amour et de désir » de Leyla Bouzid (Tunisie).

Moly Kane remporte le Poulain d'or

«Serbi, les tissus blancs » de Moly Kane a décroché le Poulain d'or du meilleur court métrage de fiction de la 27ème édition du Fespaco. Le Sénégal compte ainsi quatre prix dans le palmarès officiel du Festival après les consécrations de Fatou Kandé Senghor, meilleure série télé, d'Aïssa Maïga, Etalon d'argent du long métrage de documentaire et d'Alassane Sy, meilleure interprétation masculine dans le film « Bammun Nafi» (Le père de Nafi).

