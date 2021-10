Cote d'Ivoire: Déversement de déchets toxiques dans le village de Djibi - Le ministère de l'Environnement annonce la fin de la dépollution des sites impactés

Une délégation du ministère de l'Environnement et du Développement durable s'est rendu le 22 octobre 2021, dans le village de Djibi, route d'Alepé. Ce, pour présenter aux populations et à la chefferie locale, les résultats des activités du projet de dépollution complémentaire des sites de déversement des déchets toxiques du Probo Koala dans le District d'Abidjan. Elle était conduite par le Pr Ochou Delphin, coordonnateur dudit projet.

Après les mots de bienvenue de M. Motto Esaïe, chef du village de Djibi, trois présentations ont été faites respectivement par le coordonnateur du projet, représentant le ministre Jean-Luc Assi ; le directeur du Centre ivoirien anti-pollution (Ciapol), Martin Dibi Niagne et Diakité née Nabintou, de la cellule environnement du Bnetd, ont marqué cette séance de travail.

Ces présentations ont permis aux différents participants de comprendre ce qui a été fait techniquement en termes d'excavation et du type de traitement effectué sur les terres polluées. Cela a permis de montrer le niveau d'implication et le suivi opéré par le Ciapol et le Bnetd (structures d'exécution du projet) dans la réussite des travaux.

« En effet, plusieurs études relatives à "l'évaluation environnementale post-traitement" menées tant par Onu-Environnement que par des consultants ivoiriens, viennent confirmer la fin de dépollution des sites impactés par les déchets à Djibi village et tous les autres sites du District d'Abidjan », a affirmé Pr Ochou Delphin.

Il a poursuivi en saluant la franche collaboration du village et les rassurés : « l'Etat de Côte d'Ivoire, à travers le ministère, le Ciapol et le Bnetd, est heureux de savoir que ces travaux sont finis. Mais nous sommes surtout heureux pour vous les populations car nous avons beaucoup craint qu'il y ait des problèmes plus aigus en termes de santé. Aujourd'hui, il fait bon vivre à Djibi et les déchets toxiques sont derrière nous. Recevez les remerciements et les encouragements du ministre Jean-Luc Assi ».

Des échanges entre les populations et les participants ont permis d'éclaircir les zones d'ombres, de recueillir les observations des parties prenantes en vue de faire des recommandations au gouvernement.

La mise en œuvre de ce projet ne s'est pas faite sans bénéfices pour les populations locales. C'est dans ce cadre que les réalisations et acquis majeurs ont été présentés. Il s'agit, entre autres, de la réhabilitation du centre de santé, de l'adduction en eau potable.