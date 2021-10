Congo-Kinshasa: Au Nord-Kivu, Jean-Pierre Lacroix salue l'excellente collaboration avec les FARDC

communiqué de presse

Après Kalemie, dans le Tanganyika, le Secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de paix s'est rendu vendredi 22 octobre 2021 à Goma, dans le Nord-Kivu. Dès sa descente d'avion, Jean-Pierre Lacroix, accompagné de sa délégation comprenant la cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita, a tenu une séance de travail avec le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le général Constant Ndima Kongba. Au menu des échanges : la coopération entre les FARDC et la MONUSCO. Les deux parties ont également fait le point de la situation des opérations sécuritaires en cours.

Excellente collaboration entre la MONUSCO et les FARDC

Se confiant à la presse locale à l'issue de cette rencontre, Jean-Pierre Lacroix a salué l'excellente collaboration entre la MONUSCO et l'armée congolaise (FARDC). « On a parlé [avec le gouverneur] et je lui suis reconnaissant de nous avoir exprimé de la gratitude à ce sujet. Il y a un soutien logistique : un soutien en fuel, en déplacements, en transport, en rations lorsque les FARDC sont engagées dans les opérations de sécurité, en soutien médical mais aussi en opérations », a-t-il affirmé.

Jean-Pierre Lacroix rappelle que ce soutien de la MONUSCO aux FARDC est une partie essentielle du partenariat entre la Mission de l'ONU en RDC et le gouvernement congolais. « Il faut le dire parce que, trop souvent, on ne parle que de drame humain, de tueries, des ADF et autres. C'est normal parce que c'est ça qui vous touche [s'adressant au journaliste qui a posé la question, ndlr]. Il faut aussi dire le travail, les résultats qui sont obtenus, la nature du travail commun, l'ampleur du soutien que nous apportons aux FARDC, les résultats obtenus, la bonne synergie, la volonté commune de faire plus et de faire mieux », a-t-il estimé.

Cette collaboration était aussi au centre de la discussion entre Jean-Pierre Lacroix et le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 FARDC Grand Nord, à Beni, samedi 23 octobre.

Le général de brigade Bertin Mputela préconise davantage de collaboration pour contrer, par exemple, les représailles des groupes armés qui, acculés lors des opérations, s'en prennent aux populations civiles sur le chemin de leur fuite ou dans les localités où il n'y a pas de présence militaire ou bien celle de la MONUSCO.

Le chef des Opérations de maintien de la paix fait savoir que la MONUSCO « fait beaucoup pour appuyer les FARDC. Il y a eu des efforts faits pour renforcer la Brigade d'intervention rapide ; je pense que ça portera ses fruits » mais aussi, tel que le reconnaissent les autorités au plus haut niveau, qu'il y a « des défis et des faiblesses qui doivent être remédiés du côté des FARDC. »

Détermination de la MONUSCO

La délégation conduite par le Secrétaire général adjoint de l'ONU s'est également rendue à Butembo. Jean-Pierre Lacroix s'y est entretenu avec l'évêque du diocèse de Beni-Butembo.

Si Monseigneur Sikuli Paluku Melchisédech garde l'espoir du retour de la paix, Jean-Pierre Lacroix lui a rappelé la détermination de l'ONU, à travers sa Mission en RDC, de continuer à appuyer l'Etat congolais dans les efforts pour la restauration de cette paix.

Les deux personnalités ont également discuté des attentes de la population et des frustrations dues au fait que des groupes criminels continuent encore à imposer de la souffrance à la population.

Intensifier la planification commune

Jean-Pierre Lacroix a aussi discuté avec des acteurs de la société civile de Beni. Celle-ci est revenue longuement sur les défis et faiblesses, à la fois du côté de la MONUSCO et des FARDC, ainsi que sur d'autres aspects de grand intérêt de l'heure.

Omar Kavotha du Centre d'étude pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'Homme (CEPADHO) note avec satisfaction que la situation sécuritaire s'est améliorée dans la ville de Beni.

Cependant, ce membre de la société civile a fait savoir au Secrétaire général adjoint qu'il faudrait plus d'efficacité de la Brigade d'intervention de la Force (FIB) face à la guerre asymétrique menée par les ADF, particulièrement pendant l'état de siège.

En même temps, il a appelé à un œil plus regardant des Nations Unies face à des appels à la haine tribale dans le pays.

Rencontrant le souhait du commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord et les recommandations de la société civile, Jean-Pierre Lacroix a indiqué que, avec les Forces armées de la RDC, la MONUSCO va « intensifier la planification en commun des opérations contre les groupes armés, notamment les ADF », surtout qu'il y a « un excellent état d'esprit des deux côtés ».

Pour Jean-Pierre Lacroix, « au-delà des aspects sécuritaires, il y a un travail très important qui doit être poursuivi, même intensifié, à la fois de communication très transparente sur nos forces, nos résultats, nos faiblesses et ce qu'on fait pour y remédier - que ce soit nous les Nations Unies ou les partenaires congolais ».