Sénégal: Candidat à la Mairie de Goudomp - Le Directeur des infrastructures aéroportuaires dévoile son programme

La course pour la mairie de Goudomp est lancée. Le Directeur des infrastructures aéroportuaires, Souleymane Ndiaye, candidat aux élections municipales, a dévoilé samedi son programme pour une ville neuve dans la capitale du Balantacounda.

C'est une foule surexcitée qui a accueilli samedi dans les rues de Goudomp le leader du parti Synergie pour un développement durable/Yonou Nataange S2D, Souleymane Ndiaye. Il a fait une promenade dans la ville avant de tenir son meeting. La place de la cérémonie était ainsi pleine comme un œuf. Conscient de l'attente des populations de Goudomp pour le développement de leur localité, M. Ndiaye leur promet une ville futuriste. Il indique que son ambition reste la transformation de la localité en une commune neuve avec toutes les infrastructures qui font développer une ville.

Rendant hommage aux maires qui ont dirigé dernièrement la commune, Souleymane Ndiaye n'a pas manqué de souligner le retard que Goudomp a accumulé pour son émergence. « Je ferai de cette commune une ville neuve. J'apporterai du soutien aux jeunes dans l'employabilité et aux femmes dans leurs différentes activités. J'ai tout dernièrement remis des financements aux femmes, mais cela n'est pas suffisant. Maire de Goudomp, je ferais plus que tout cela. Je doterais les jeunes d'un stade municipal et accompagnerais tous les clubs et associations sportifs et culturels de la ville. Notre ambition, c'est de transformer la commune de Goudomp qui a plein de potentialités non exploitées », a-t-il promis.

Il souligne que son programme est basé sur des projets réalisables qu'il mettra en œuvre très rapidement dès son élection à la tête de la municipalité. Dans son programme, il a aussi évoqué l'éducation, la santé, la formation professionnelle des jeunes et femmes, la pêche, l'agriculture entre autres qu'il compte faire son propre affaire pour un Goudomp émergent. Présent à la cérémonie, l'actuel maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, a appelé les Goudompois à voter massivement pour le candidat Souleymane Ndiaye qui a eu la confiance du Chef de l'Etat et de toute la coalition Benno Bok Yakaar pour développer cette localité.

L'ancien ministre promet de soutenir M. Ndiaye lorsqu'il sera élu maire. Ainsi, il demande aux populations de Goudomp de ne pas laisser cette opportunité les échapper pour bâtir ensemble avec lui, un Goudomp en voie de sortir de la pauvreté et autres maux dont il souffre.