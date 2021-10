Sénégal: Macky Sall - "Abdoulaye Thiam était un homme passionné et un vrai patriote"

Dakar — Le président de la République Macky Sall a rendu hommage à Abdoulaye Thiam, leader du 12-ème Gaïndé, le club des supporters des équipes nationales, décédé ce dimanche à son domicile, à Rufisque (30 km de Dakar), évoquant "un homme passionné et un vrai patriote".

"Abdoulaye Thiam était un homme passionné et un vrai patriote", a écrit Macky Sall sur son compte Twitter, rappelant que "le sport sénégalais vient de perdre un de ses plus grands supporters".

Le défunt était un "fidèle compagnon de toujours des équipes nationales", a poursuivi le chef de l'Etat, qui a présenté ses condoléances émues à sa famille et au monde du sport.

Le ministre des Sports, Matar Bâ, a abondé dans le même sens, présentant le défunt comme un "doyen et emblème de l'Association nationale des supporters des équipes nationales, communément appelée 12-ème Gaïndé".

"Un digne fils du Sénégal. Un engagement indéfectible au service d'une grande cause. Un héros qui a su maintenir allumée la flamme de l'espoir dans le sport sénégalais quels que soient par ailleurs les aléas et les intempéries", a témoigné Matar Bâ.

Il évoque également "un exemple de sacrifice, de patriotisme et de don de soi", se souvenant d"'une silhouette imposante d'allure et frappée aux couleurs de la Nation, de la tête aux pieds, encore figée dans nos cœurs et dans nos mémoires".

Il estime que son rappel à Dieu doit être perçu "comme un appel posthume à plus de solidarité, d'union et de fraternité pour aller plus au fond et à l'essentiel".

La levée du corps d'Abdoulaye Thiam est prévue ce lundi à 9h, à l'hôpital de Fann et l'inhumation dans sa ville natale de Linguère (centre), informent des sources proches du défunt.