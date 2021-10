Sénégal: Diourbel - Des kits scolaires remis aux élèves de Keur Cheikh Ibra Fall

Diourbel — Le mouvement pour le développement et l'entraide "And defar sunu gokh" a remis samedi 222 kits scolaires d'un montant de 657 mille francs aux élèves du quartier Cheikh Ibra Fall de Diourbel, a constaté l'APS.

"En tant qu'acteurs de développement, nous savons que l'éducation est un des piliers du développement. C'est pourquoi le mouvement a voulu donner des kits scolaires aux enfants du quartier. On a décidé d'enrôler 222 élèves", a expliqué Cheikh Kane Diop, le président du mouvement.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de remise des kits scolaires et d'hommage aux enseignants retraités.

Selon lui, ce don est un acte de solidarité envers les nécessiteux mais également d'encouragement aux élèves les plus méritants de l'élémentaire et du moyen.

Pour cette première édition, le mouvement a voulu poser un acte symbolique dans le secteur de l'éducation et apporter "un soutien aux parents de Keur Cheikh [pour qui] "les charges quotidiennes ne cessent de grimper", a-t-il indiqué.

Il a ajouté que le geste vise aussi à permettre aux élèves d"'avoir une bonne rentrée scolaire 2021-2022".

Il souligne que son mouvement compte accompagner ces enfants tout au long de l'année académique, notamment pour l'obtention de documents d'état civil.

"On va faire une réunion d'évaluation pour voir le format d'accompagnement pour ces élèves et les booster à redoubler d'effort dans l'éducation et avoir les documents d'état civil pour qu'ils soient dans les conditions optimales d'études", a assuré Cheikh Kane Diop.

Il considère que c'est un devoir pour son mouvement de participer à l'amélioration du cadre de vie et du bien-être des populations ainsi qu'au développement de la localité.

"Depuis sa création, le mouvement a pu dérouler des activités de renforcement de la sécurité de Keur Cheikh, à travers l'éclairage public, la réparation et la pose de 60 lampes et lampadaires, en plus de l'éclairage de la route principale marché Kad Nga et Keur Baye Laye", a-t-il déclaré.

A cela s'ajoutent les activités de sensibilisation sur le covid-19 avec la distribution de plus de 2000 masques. Des activités grâce auxquelles 70 ménages ont été visités et sensibilisés sur les gestes barrières.