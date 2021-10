Congo-Kinshasa: Composition de la Céni - Le FCC prêt à descendre dans la rue pour protester

Les réactions à la confirmation de Denis Kadima se succèdent.

À la suite de différentes voix de l'opposition à l'Union sacrée, le Front commun pour le Congo (FCC) de l'ancien président Joseph Kabila, aujourd'hui dans l'opposition, condamne à son tour l'entérinement par le président Félix Tshisekedi de Denis Kadima à la tête de la Céni vendredi soir. C'est « un forcing inacceptable », selon un de ses cadres, qui assure que cette coalition est prête à descendre dans la rue jusque que la RDC ait une Céni consensuelle :

Nous en tant que FCC, nous allons utiliser tous les moyens légaux et nous allons mobiliser la population pour que nous puissions nous mettre autour d'une table parce qu'obligatoirement, il faut un consensus de toutes les forces politiques et sociales [...] Au moment où il y avait la situation de Corneille Nangaa, la procédure avait été suivie. Peut-être que l'Église catholique n'était pas d'accord mais il y avait un consensus de sept Églises sur huit et il n'y avait pas autant d'irrégularités que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.

Félix Kabange

Les Nations unies ont elles aussi donné leur voix au chapitre. Elles préviennent contre toute crise politique majeure avec comme risque de détourner l'attention sur des questions essentielles dans le pays.

Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint des Nations unies en charge des opérations de maintien de la paix, en mission depuis mardi dans le pays, insiste sur un processus électoral apaisé alors que la crise politique s'exacerbe depuis cette investiture de Denis Kadima.

S'il y a fracture, si les tensions s'exacerbent, à ce moment-là, la tension risque d'être complètement détournée et ce serait évidemment très négatif et dommageable pour la population congolaise [...] Chacun doit faire des efforts, y compris les autorités, pour que ce processus électoral se fasse de manière ordonnée, sans crise, et débouche sur des élections libres et équitables.