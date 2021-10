Sénégal: Cheikh Omar Sy affiche ses ambitions pour la mairie de Gueule Tapée-Fass-Colobane

Cheikh Oumar Sy Djamil de « Bes Du Niak » et de la coalition la Grande Force Citoyenne « Doomi Gueule Tapée-Fass-Colobane » a été porté à la tête de ladite coalition pour briguer la mairie de Gueule Tapée Fass Colobane pour les élections locales de janvier 2022. Il a été investi avant-hier, samedi 23 octobre, dans sa permanence à Fass Bentégné.

Fortement plébiscité par ses siens, Cheikh Omar Sy Djamil, incarne l'espoir de cette population de la commune de Gueule Tapée-Fass-Colobane. Ce prétendant à la mairie de Gueule tapée Fass Colobane semble installé dans le cœur des populations de cette commune. «C'est un travail que nous avons mené depuis très longtemps. Pratiquement ça fait quatre ans déjà que nous sommes sur le terrain pour la conquête de la mairie de Gueule Tapée Fass Colobane », explique Cheikh Omar Sy, membre de « Bes du Niak » et de la coalition la Grande Force Citoyenne « Doomi Gueule Tapée Fass Colobane ».

Justifiant ainsi, ses motivations pour sa municipalité, il a déclaré : « j'étais président du conseil de quartier de Fass, mais par la suite on s'est rendus compte que les problèmes sont tellement importants, qu'il fallait une autre démarche. C'est-à-dire, au lieu de se limiter à une dynamique de conseil de quartier, on devait aller beaucoup plus loin et aller conquérir la mairie et détenir les outils nécessaires pour pouvoir transformer radicalement le visage, qui n'est pas beau à voir dans cette commune de Gueule Tapée-Fass-Colobane ».

Ce faisant, « nous en avons plusieurs projets, qu'on a listés autour de sept axes. Il y a le projet qui tourne autour du cadre de vie, il y a l'éducation, la santé, la culture, le sport, la sécurité et l'emploi des jeunes. Mais nous en avons ajouté un autre, qui est la digitalisation intégrale de la commune aussi bien pour les activités de la commune, que les activités du conseil municipal », indique-t-il.

Annonçant récemment un projet de 20 milliards pour la commune de Gueule Tapée-Fass-Colobane Sy affirme : « le chiffre de vingt (20) milliards résulte de toutes les activités que nous avons listées à l'intérieur de chaque axe. Quand vous avez le sport, nous avons déterminé un certain nombre de chose à faire. Par exemple faire des terrains synthétiques etc. ».

Il ajoute : « nous avons de grands projets autour du canal 4, le grand projet pour le canal de Gueule Tapée, de grands projets pour édifier dans tous les ASC de la commune, qu'elle détienne un terrain gazonné, où ils pourraient pratiquer leur sport », poursuit l'espoir de la coalition grande force citoyenne, Doomi Gueule Tapée-Fass-Colobane. Entre autres défis de Cheikh Omar Sy Djamil, il y'a la sécurité. « L'autre défi que nous faisons face, c'est la sécurité, vous savez très bien que nous sommes dans une commune qui a beaucoup d'insécurité. Et çà, nous avons fixé des activités précises pour pouvoir régler définitivement ces questions. Mais çà, aussi il faut les chiffrer. On ne peut pas avancer sur une activité sans chiffrer et puis sans savoir où est-ce qu'il faut tirer les fonds pour pouvoir les réaliser. Et çà, nous y avions travaillé il y a longtemps », a-t-il dit.