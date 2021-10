Sud-Soudan: Les écoliers Nous sommes pour la paix - les élèves célèbrent la journée annuelle des écoles catholiques

Tombura Yambio — Alors que le pays continue à vivre une très grave crise humanitaire, les garçons du diocèse de Tombura Yambio ne renoncent pas à célébrer la Journée des écoles catholiques dans le but d'apporter espoir et confiance en soi dans l'État troublé de l'Équatoria occidental.

La célébration, qui a lieu chaque année, fait partie des programmes du diocèse. Il rassemble généralement tous les établissements d'enseignement catholique du diocèse. Il s'agit notamment de l'université catholique, des lycées, des écoles secondaires, des écoles primaires et des écoles maternelles.

Le Vicaire Général par intérim du diocèse, le père Tombe Charles, a dirigé la célébration eucharistique pour les centaines d'étudiants et d'élèves de la paroisse de St Mary Mother of God à Yambio. Se souvenant de Saint Daniel Comboni, le patron diocésain de l'éducation qui a apporté la première graine de la foi et de l'éducation catholique au Soudan, le Père Tombe a déclaré : "Saint Daniel Comboni nous invite à recommencer notre vie pour être plus proche de Jésus-Christ et, à travers l'éducation, à réaliser quelque chose de nouveau qui n'existait pas auparavant".

"Malgré les défis, il est important de se concentrer sur ce que nous voulons être", a ajouté le Vicaire Général. Nous pouvons tous être comblés seulement si nous travaillons pour la paix qui vient de Dieu, cela signifie l'accepter complètement", a-t-il poursuivi dans la note reçue par l'Agence Fides.

"Nous sommes unis par Dieu pour la mission d'apporter la paix aux gens", a souligné le père Tombe, ajoutant que les étudiants et les élèves sont formés pour devenir des personnes compétentes qui devraient œuvrer pour l'unité et l'amour de toute l'humanité dans un avenir proche.

"Nous croyons que pour réaliser la mission de l'éducation catholique dans le diocèse catholique de Tombura-Yambio, nous devons développer notre capacité à agir comme une communauté en apprentissage continu", a déclaré l'Évêque du diocèse, Mgr Eduardo Hiiboro Kussala, dans le message lu en son nom par le vicaire lors de la célébration.

Encourageant les élèves, les étudiants, les enseignants et tous ceux qui travaillent dans le secteur de l'éducation du diocèse, l'Évêque a déclaré que l'objectif de toutes les écoles catholiques est de fournir une éducation catholique qui inspire tous les étudiants à apprendre et à faire l'expérience de la croissance académique dans un environnement sûr et accueillant basé sur les valeurs de l'Évangile. Le charisme des écoles catholiques diocésaines est de servir Dieu et la communauté avec courage et intégrité ; de voir la lumière qui brille en chaque enfant.

Les écoliers nous sommes pour la paix était le thème des célébrations de cette année, qui ont commencé par le rassemblement de toutes les écoles sur la place de la liberté de Yambio dans la matinée et se sont poursuivies par une marche à travers la ville jusqu'à la paroisse St Mary Mother of God à Yambio. Le diocèse catholique de Tombura-Yambio compte actuellement cinq établissements d'enseignement supérieur, huit écoles secondaires dans huit paroisses différentes, 28 écoles primaires et 24 écoles maternelles.