Congo-Kinshasa: Diplomatie - Nomination de cinq nouveaux ambassadeurs et de deux représentants permanents

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, a pris, le 22 octobre, une série d'ordonnances nommant de nouveaux ambassadeurs de la République démocratique du Congo (RDC) auprès de quelques pays amis et ce, dans le but de booster la diplomatie. Cinq ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires sont concernés par ces nominations.

Il s'agit, entre autres, de Christian Ndongala, promu au poste d'ambassadeur auprès du Royaume de Belgique ; de Gilbert Maya, nommé ambassadeur de la RDC en Côte d'Ivoire ; d'Isabelle Tshombe, la nouvelle ambassadrice de la RDC auprès de la République française ; de Marie Ndjeka qui représentera désormais la RDC en qualité d'ambassadrice auprès des Émirats Arabes Unis et de François Balumwene, ancien ambassadeur de la RDC aux Etats-Unis, nouvellement affecté en Chine.

Outre la nomination de ces cinq nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, le chef de l'Etat a également promu deux représentants permanents de la RDC auprès des Nations unies à New York et auprès de l'Office des Nations unies et autres organisations internationales basées à Genève. Il s'agit respectivement de Nzongola Ntalaja et de Paul Ampole qui auront la noble mission de porter haut la voix de la RDC dans ces différentes instances internationales.