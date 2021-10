Afrique: Prix des cinq continents - Dix ouvrages finalistes sélectionnés pour la 20e édition

Les représentants des six comités de lecture pour la vingtième édition du Prix des cinq continents se sont réunis le 21 octobre et ont sélectionné dix ouvrages finalistes représentant dix pays, dont le Congo, parmi les cent quarante-cinq œuvres proposées.

C'est le 16 décembre prochain que le jury international, présidé par Paula Jacques (France-Égypte), désignera le lauréat parmi les dix écrivains retenus par les comités de lecture. L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) assurera ensuite sa promotion sur la scène littéraire internationale durant une année entière.

Créé en 2001 par l'OIF, le Prix des cinq continents récompense chaque année un texte de fiction narratif (roman, récit et recueil de nouvelles) original d'expression française. Doté d'un montant de 15 000 euros pour le ou la lauréat(e) et de 5 000 euros pour la mention spéciale, le Prix des cinq continents de la Francophonie permet de mettre en lumière des talents littéraires reflétant l'expression de la diversité culturelle et éditoriale en langue française sur les cinq continents et de les promouvoir sur la scène internationale.

La remise est prévue pour le 20 mars 2022, en marge de la Journée internationale de la francophonie qui sera célébrée dans le cadre de l'Exposition universelle de Dubaï, aux Emirats arabes unis.

Pour ses vingt ans, le prix diversifie les regards portés sur les œuvres. Il accueille quatre nouveaux jurés et s'enrichi d'un nouveau comité de lecture aujourd'hui au nombre de six : l'Association Culture Elongo (Congo) que préside Jean Blaise Bilomb Samba, l'Association Passa Porta (Fédération Wallonie-Bruxelles), l'Association des écrivains du Sénégal, l'Association du Prix du jeune écrivain de langue française (France), l'Association Camp littéraire Félix du Canada, et le Comité du Vietnam (Vietnam).

Dix ouvrages finalistes sélectionnés

Les dix ouvrages finalistes sélectionnés pour la vingtième édition sont : Ceux qui sont restés là-bas de Jeanne Truong (France-Cambodge) éd. Gallimard (France) ; Dans le ventre du Congo de Blaise Ndala (Congo-Canada) éd. Mémoire d'encrier (Canada-Québec) ; Héritage de Miguel Bonnefoy (France-Vénézuela) éd. Rivages (France) ; Le Jardin du Lagerkommandant d'Anton Stoltz (Canada-Québec) éd. Maurice Nadeau (France) ; Les Lumières d'Oujda de Marc Alexandre OHO Bambe (Cameroun-France) éd. Calmann-Lévy (France) ; Les Orphelins de Bessora (France-Gabon) éd. JC Lattès (France) ; Le Palais des deux collines de Karim Kattan (France-Palestine) éd. Elyzad (Tunisie) ; Pas même le bruit d'un fleuve d'Hélène Dorion (Canada-Québec) éd. Alto (Canada-Québec) ; Soleil à coudre de Jean d'Amérique (Haïti) éd. Actes Sud (France) ; Les villages de Dieu d'Emmelie Prophète (Haïti) éd. Mémoire d'encrier (Canda-Québec).

De l'avis des comités, la sélection est marquée par un foisonnement de témoignages tant du passé que du présent qui sont le reflet d'un sentiment d'urgence. La vitalité de la littérature haïtienne illustre particulièrement ce sentiment d'urgence dans un monde en crise. Le français y apparaît comme une langue au carrefour de différentes cultures.

Le Comité Elongo de la République du Congo, animé par le Pr Omer Masoumou et Emilie Eyala au côté de Jean Blaise Bilombo, a proposé une pré-sélection de dix titres.