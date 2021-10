Algérie: Lamamra à Kigali pour participer aux travaux de la réunion ministérielle UA-UE

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra se rend dimanche à Kigali (Rwanda) pour participer aux travaux de la 2e réunion ministérielle Union Africaine-Union Européenne, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Deux principaux axes sont inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, le premier portant sur l'examen de la coopération entre les deux organisations en vue de renforcer les capacités de lutte contre les facteurs menaçant la paix et la sécurité dans les deux continents, Afrique et Europe, et des dossiers inhérents à la bonne gouvernance, à la migration et à la circulation des personnes, ajoute le communiqué.

Le chef de la diplomatie saisira l'occasion de sa présence à Kigali pour mener des discussions avec son homologue rwandais, Vincent Biruta, en sus des entretiens prévus avec les hautes autorités de ce pays.

En marge de cette réunion ministérielle, M. Lamamra aura également une série d'entretiens bilatéraux avec ses homologues africains et européens autour des questions inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

Il sera également question des relations bilatérales entre l'Algérie et ces pays et les dossiers politiques et sécuritaires posés sur les scènes, régionale et internationale, conclut le document.