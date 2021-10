Ile Maurice: Receveur et chauffeur arrêtés pour avoir voulu piéger un handicapé

Un receveur d'autobus de 45 ans et un chauffeur de 41 ans ont été arrêtés mercredi par la Criminal Investigation Division de Pamplemousses. Ils ont été interrogés et autorisés à rentrer chez eux. Les deux hommes ont comparu en cour, jeudi sous une charge de false and malicious denunciation in writing. Ils auraient monté un coup pour se venger d'un handicapé.

Le receveur, un habitant de Brisée-Verdiere, a porté plainte au poste de police de Pamplemousses, soutenant que vers 9 h 15 mercredi, sur le trajet de Flacq à Port-Louis, un passager est monté à Pamplemousses et s'est assis à l'arrière. Ce dernier lui aurait remis Rs 30 contre son ticket pour Port-Louis. Après quelques minutes, alors qu'il servait un autre passager, l'homme l'aurait bousculé et volé son sac contenant la somme de Rs 1 700. Le voleur présumé aurait pris la fuite en passant par la porte de secours. Le receveur a aussi avancé qu'il a essayé de le rattraper, mais sans succès.

Aussitôt après avoir pris sa déposition, les hommes du detective inspector Ramburrun, le sergent Ismael, les constables Moonean, Lootooa et Bhugaloo se sont mis à la recherche du présumé voleur. Ils ont ainsi appréhendé un habitant de Pamplemousses, âgé de 23 ans. Ce dernier, un handicapé, a été emmené au poste pour un interrogatoire et il devait nier les faits. Une fouille a été effectuée sur lui et seul son téléphone portable et une somme de Rs 125 ont été retrouvés. Ayant des doutes sur la version du receveur, les enquêteurs ont alors visionné les images des caméras Safe City de la région. Ils se sont alors rendu compte que le receveur ne disait pas la vérité.

Le receveur de 45 ans a été appréhendé et emmené au poste. Longuement interrogé sur les incohérences de sa plainte, il a fini par cracher le morceau. «Monn fer sa par vanzans. Li pann cokin moi li. Sofer kinn dir moi fer sa», impliquant le chauffeur, un habitant de Bon-Accueil. Ce dernier a également été interrogé et a reconnu avoir contraint le receveur à retirer un faux reçu de l'appareil à tickets pour inclure la somme de Rs 1 700 afin de piéger l'homme autrement capable. Ce dernier a aussitôt été relâché après les aveux des deux quadragénaires.