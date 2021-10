Seychelles: Air France fait son retour au pays

La compagnie aérienne Air France a fait son retour aux Seychelles après 18 mois d'absence.

L'appareil a atterri ce matin à l'aéroport des Seychelles avec 203 passagers.

La compagnie aérienne française reliera les Seychelles et la France 2 fois par semaine de Paris, les jeudis et samedis et de Mahé les vendredis et dimanches.

Pour marquer le retour de la connexion directe entre Les Seychelles et la France l'un de ses principaux marchés traditionnels, une délégation comprenant le ministre des affaires étrangères et du tourisme, M. Sylvestre Radegonde, et l'ambassadeur de France, Dominique Mas étaient présents pour accueillir les touristes.

La directrice générale du marketing Bernadette Willemin a déclaré que la retrait des Seychelles de la liste rouge de la France et le retour d'Air France ne devraient pas seulement stimuler les arrivées de visiteurs, mais aussi améliorer le taux d'occupation non seulement dans les hôtels, mais aussi dans les petites pensions.

"Le retour d'Air France sur nos côtes est un grand moment pour notre destination. La France reste un marché qui fonctionne bien pour nous, malgré le manque de vols directs et le fait que nous étions sur la liste rouge. Avec la disponibilité d'un vol direct pour les Seychelles à partir d'aujourd'hui, nous prévoyons que le marché français devrait non seulement se porter bien en termes d'arrivées de visiteurs, mais aussi retrouver sa place dans le top 3 des marchés."

D'après le bureau des statistiques, plus de 8 000 touristes français se sont rendus aux Seychelles depuis le début de l'année. (Le Département du tourisme Seychelles) Photo License: CC-BY

Les perspectives sont positives, a déclaré Mme Willemin. "Nous sommes ravis que les six premiers vols soient pleins et que nos partenaires français du secteur du tourisme, qui ont intensifié leur promotion de la destination, nous fassent savoir que leurs réservations pour les Seychelles sont saines et prometteuses. Nos opérateurs touristiques locaux, en particulier les petits établissements et les îles autres que Mahé, se sont ennuyés de nos invités français et seront ravis de les accueillir à nouveau."

L'ambassadeur Dominique Mas a mentionné que le fait d'avoir une connexion directe permettra de faciliter le voyage vers les Seychelles.

" Nous sommes heureux d'avoir un vol direct depuis l'aéroport de Paris Charles De Gaulle car il est désormais plus facile pour les voyageurs français de se rendre aux Seychelles", a déclaré l'ambassadeur de France.

Les Seychelles, qui ont repris leurs activités de promotion physique en septembre, ont récemment participé à l'exposition IFTM Top Resa 2021, l'un des principaux salons internationaux dédiés au tourisme en France, a déclaré Mme Willemin. "IFTM Top Resa a été un événement prometteur pour nous car nous avons remarqué un regain d'intérêt pour notre destination et nous a permis d'accroître notre visibilité dans les médias en France."