Tunisie: Vient de paraître - "Par-delà des lueurs" de Tahar Bekri aux Editions Al Manar, Paris

Tunis — Installé en France, le poète tunisien Tahar Bekri vient de publier son nouveau recueil "Par-delà des lueurs" paru aux Editions Al Manar, Paris.

Dans ce nouveau recueil présenté au 38ème Marché de la poésie (20-24 Octobre 2021), le poète réunit des cycles poétiques entre obscurités et lueurs d'espoir, relatant la difficile condition humaine, entre mer et terre, parcourant la planète et toujours habité par la Tunisie. Méditations philosophiques, chants du monde, devoirs de beauté, regards intimes, profondeurs des visions sur l'actualité, soutiennent cette œuvre qui donne à aimer et espérer.

Le recueil est accompagné par de belles peintures de l'artiste-peintre, Annick Le Thoër. Deux éditions du livre paraissent, courante et une autre, édition d'art, ouvrages de tête pour bibliophilie.

Né à Gabes; Tahar Bekri est un poète tunisien de langues française et arabe.

Maître de conférences honoraire à l'université Paris-Nanterre, Tahar Bekri vit à Paris (France) depuis 1976.

En octobre 2018, Tahar Bekri est récompensé du Prix international de littérature francophone Benjamin Fondane 2018.

En juin 2019, il reçoit le prix du rayonnement de la langue et de la littérature françaises de l'Académie française 2019.

Auteur d'une trentaine d'ouvrages, sa poésie est traduite en plusieurs langues, notamment le russe, l'anglais, l'italien, l'espagnol, le turc, etc. Elle est également l'objet de travaux universitaires et de création artistique.

Son œuvre, marquée par l'exil et l'errance, évoque des traversées de temps et d'espaces continuellement réinventés. Parole intérieure, elle est enracinée dans la mémoire, en quête d'horizons nouveaux, à la croisée de la tradition et de la modernité. Elle se veut avant tout chant fraternel, terre sans frontières. Tahar Bekri est considéré aujourd'hui comme l'une des voix importantes du Maghreb.