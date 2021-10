Ile Maurice: Helicopter squadron - La policière Ramjee-Essoo, première femme aux manettes

Depuis le 4 octobre elle apprend à manier le Chetak, hélicoptère de la police. Une première au sein de l'helicopter squadron qui accueille une femme dans l'équipage.

La Woman Cadet Officer Souvarnaa Ramjee-Essoo a commencé une formation assurée par le group captain, Manish Sinha, qui est à la tête de cette unité. Celle qui aspire à devenir pilote est consciente qu'il lui faudra fournir beaucoup d'efforts et de rigueur pour atteindre son objectif mais se dit prête à tout mettre en oeuvre pour réussir.

Souvarnaa Ramjee-Essoo, 26 ans, a rejoint les forces de l'ordre en juillet 2019. Elle a suivi une formation militaire de base au sein de la Special Mobile Force avant de rejoindre l'escadron d'hélicoptères. La policière a dû se rendre en Inde pour passer un test d'aptitude et un examen médical. «Ce n'est qu'après ces 'clearings' que la formation de pilote a pu débuter. En raison de la situation liée au Covid-19, le voyage dans la Grande péninsule a été retardé. Entre-temps on a été appelé à renforcer les divisions pour protéger la population. Enfin, quand les choses se sont calmées j'ai pu me rendre en Inde et passer mon test en août de cette année», confie la jeune femme. «J'ai toujours voulu pratiquer ce métier. On a l'opportunité de servir le pays d'une manière unique en participant à des missions aériennes et de sauvetage.»

Évoluer dans un monde plutôt masculin n'est pas un problème pour la policière. Elle concède qu'au début, cela peut sembler un peu «étrange» mais on finit par s'y habituer. «La formation est la même pour tous, hommes ou femmes. J'ai récemment débuté la première phase de ma formation qui en comprend trois. Je ne vais pas mentir. Ce n'est pas facile mais avec le travail acharné, le dévouement, rien n'est impossible, nous y arriverons un jour. Small achievements every day... » Un apprentissage qui devrait s'étaler sur une durée de trois à quatre ans.

La policière, qui habite Beau-Bassin, fait la fierté de ses parents et proches qui lui offrent un soutien sans faille dans cette nouvelle étape de sa carrière. Elle encourage les femmes à aller au bout de leurs rêves, de leurs ambitions. «Il ne devrait pas y avoir de barrières entre les sexes et nous pouvons voir que dans la force policière il n'y en a pas. Il y a beaucoup de femmes qui se démarquent au sein de leurs unités respectives.»

Ancienne étudiante du collège Lorette de Rose-Hill, Souvarnaa Ramjee-Essoo est détentrice d'un BTech en Mechanical Engineering, du National Institute of Technology, à Durgapur, en Inde. Elle tient à remercier le commissaire de police Anil Kumar Dip, le commandant de son unité, ses collègues, sa famille et tous ceux qui l'épaulent afin qu'elle puisse à atteindre son objectif. Et atteindre les sommets...