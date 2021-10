Madagascar: Pro League - Une compétition plus relevée et peut-être plus... utile

La nouvelle saison de Pro League s'annonce somptueuse avec des équipes qui ont mobilisé les grands moyens pour renforcer leur effectif. On notera en premier Elgeco Plus dont l'effectif est quasiment identique aux Barea locaux.

On sait en effet que le coach Tipe Randriambololona a déjà annoncé, avec une joie non feinte, le retour aux affairés de Lucien Kassimo Foroch mais on n'a pas encore tout vu. Le club d'Alfred Randriamanampisoa a également fait main basse sur les cadres de l'AS Adema. Outre le gardien Nina, Elgeco Plus comptera dans ses rangs dès cette saison, sur les services de Datsiry, Thane et Onja. Ce sera donc une AS Adema saignée à blanc qui fera une fusion avec Dato puisque outre les joueurs ayant rejoint Elgeco, Dadafara est parti au CFFA.

Mais avant, il y avait d'autres partis à l'AS Fanalamanga avec Ravo, Steeve, Jalm et Goal Kely. Ajoutez à cela Oscar qui a signé avec l'USCAF et vous conviendrez que la fusion avec Dato visait seulement l'équipe de Farafangana à intégrer la Pro League. La fusion entre Ilakaka et Mama FC est la plus étrange car elle permet au président de la ligue d'Ihorombe, le bouillant Zidane, de sauver la face par cette nouvelle manne financière. C'est donc plus un accord commercial qu'un plan de développement du football de la région car c'est presque certain que sur le terrain, il y aura plus de Mama que d'Ilakaka.

La bonne opération se trouve être celle des Fosa Juniors qui vient de faire signer Tsiry à l'Ajesaia. Et avec l'arrivée de Dax et des trois cadres du Five FC notamment Veve, Fely et Arissa, le club majungais entend viser le titre. Mais il y a aussi d'autres clubs qui ont renforcé leurs lignes. C'est le cas de JET Kintana qui a réussi à avoir Berajo mais également l'attaquant du Zanakala, Parex. Plus modeste, Disciples FC a choisi de recruter des jeunes du Vakinankaratra et plus particulièrement ceux de Betafo où le club compte recevoir tous ses matches de Pro League et il espère, d'ici là,que la clôture sera faite.

Le CFFA qui doit logiquement intégrer la Pro League n'a pas fait dans la dentelle avec l'arrivée de Dadafara de l'Adema mais aussi Naurah du Fosa, Tsito de JET et Rakoul du Five sans oublier les deux » Seychellois » Rinho et Jonah. Reste à espérer que Pro League remplisse son rôle en participant au budget de l'équipe championne lors de la Ligue des champions d'Afrique. Un devoir qui justifie bien le montant exigé pour faire partie de la compétition ainsi que les recettes des matches. En un mot, il s'agit pour Pro League de se rendre... utile.