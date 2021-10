Madagascar: Poule des As - Sérieuse option pour Fanalamanga

La première journée de la Poule des As rentrant dans le cadre du championnat de Madagascar de la 2è division, a été d'une logique implacable. Comme il fallait s'y attendre, l'AS Fanalamanga s'est hissée à la première place en battant par 2 buts à 1 le FC Grand Sud-Est grâce à un doublé de Ravo, le transfuge de l'AS Adema.

Fanalamanga n'a pas fait dans la dentelle en recrutant des joueurs d'expérience car outre le buteur, il y avait aussi trois de ses coéquipiers dont Jalm, Steeve et le gardien Goal Kely. On y ajoute le défenseur de Jet, Tsalo, et l'attaquant de Fosa, Besna. Difficile de faire mieux sinon que le club de Moramanga fera son entrée en Pro League mais il lui reste à gagner le titre de champion de Madagascar. Certes, le FC Grand Sud Est est parvenu à réduire le score peu avant la pause par Tô mais forts de leurs expériences, les protégés d'Harry Andrianarivo ont su contenir la fougue des gars du Menabe.

L'autre match de cette Poule des As s'est soldé par un score de parité de 2 à 2. La faute au Fortior Côte Ouest qui a marqué deux buts par Angelot (9è) et Herizo (20è) avant de se faire égaliser par les Jeunes Footballeurs du Capricorne obéissant aux doigts et à l'oeil au coach Franklin Randriamanarivo. Jourdain sauva les Tuléarois en réduisant le score à la 29è minute. C'est certain que le match de mercredi entre les JFC et le FCO s'apparente à une petite finale. Une bataille pour la survie.