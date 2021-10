Madagascar: Transport aérien - Des résidents bloqués à l'étranger rentrent au pays

Après deux ans d'attente, Jessica rentre, enfin, au pays, pour revoir sa famille et particulièrement, sa mère. « J'ai été très émue, lorsque j'ai appris cette réouverture des frontières.

Cela fait deux ans que je n'ai pas revu ma mère. J'ai raté beaucoup de chose pendant cette longue absence : des mariages, des enterrements », indique cette jeune femme. Elle fait partie des cent quarante-six passagers du premier vol commercial en provenance de Maurice, qui a atterri à l'aéroport international d'Ivato, samedi après-midi, lors de la réouverture officielle des frontières de Madagascar.

Bien que Jessica soit impatiente de revoir sa famille, elle ne pourra pas tout de suite rentrer chez elle. Elle s'est engagée à rester confinée dans un hôtel, jusqu'à l'obtention du résultat du test PCR qu'elle a effectué à l'arrivée. Avec cette réouverture des frontières, le risque d'importation du variant Delta existe, du fait que cette souche circule à l'étranger, même à Maurice. Madagascar reste vigilant pour éviter une éventuelle propagation de ce variant très dangereux. Les passagers ne sont pas autorisés à entrer en contact avec leurs proches qui viennent les accueillir.

Le ministre du Tourisme, Joël Randriamandranto a, d'ailleurs, invité les familles à ne pas venir à l'aéroport. « Ce n'est pas nécessaire. Comme vous le voyez, les passagers sont, tout de suite, transférés à l'hôtel.», insiste-t-il. Même les journalistes ont reçu consigne de ne pas trop s'approcher de ces passagers. « On ne sait pas s'ils sont porteurs du virus ou non. Alors il vaut mieux être vigilant », recommande un agent de l'aéroport. Les hôtels qui les hébergent se sont engagés à ne pas les laisser sortir pendant leur séjour. « Si les hôtels ne respectent pas cet engagement, ils sont passibles de sanction», prévient Joël Randriamandranto.

Quarante six hôtels à Antananarivo ont été agrées pour héberger les passagers pendant leur confinement. Tout est à la charge des passagers : le coût du test PCR de 25 euro, le tarif de la navette pour le transfert jusqu'à l'hôtel, le frais d'hébergement et de restauration. « On est prêt à faire des sacrifices pour revoir sa famille. », rajoute Jessica.

65% des cent quarante six passagers qui ont débarqué à Ivato, samedi, sont des résidents à Madagascar. 33% des non-résidents sont venus pour motif d'affaire et 27% pour motif de tourisme, selon la fiche d'embarquement remplie par ces passagers, d'après le ministère du Tourisme. « La fiche tourisme est un outil mis en place, afin d'obtenir des statistiques fiables et en temps réel, sur le motif du voyage, la nationalité, le type d'hébergement ou encore la région de destination de chaque passager », indique le numéro un de ce département.

Le prochain vol régional est attendu mardi, un vol en provenance de La Réunion. « Désormais, les compagnies Air Austral et Air Mauritius effectueront, chacune, deux vols par semaine. C'est leur quota », enchaîne Joël Randriamandranto. Les vols longs courriers, à partir de l'Europe, sont prévus à partir du 6 novembre.