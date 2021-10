Madagascar: Karaté - Aska - Les novices en totale communion

Les nouveaux combattants de l'Aska se familiarisent avec la compétition.

La grande famille du club Antananarivo Shotokan Karaté Association s'est réunie pour la première fois après le confinement, samedi au gymnase couvert Mahamasina. Il s'agit déjà d'une entame de la préparation de son 40e anniversaire en 2024.

Comme chaque année, le club Aska organise une grande réunion, une occasion pour les nouvelles et nouveaux adhérents de se préparer à la compétition fédérale. Mais l'édition 2021 de ce samedi au gymnase couvert Mahamasina a été conditionnée par l'impact de la Covid-19. Pas de stage animé par un expert international mais un baptême du feu pour les combattants qui a marqué la journée. Plus de 200 karatékas entre 2 et 18 ans, issus de différents clubs affiliés à l'Aska, partout à Madagascar, sont montés pour la première fois sur le tatami. Ils ont disputé leurs premiers titres en kumité et kata. « Une centaine de coupes et de médailles ont été partagées. Ce sont nos collègues eux-mêmes qui les ont offerts car nous ne disposons pas de partenaires.

En effet, cette réunion est destinée spécialement aux combattants n'ayant pas encore participé à une éventuelle compétition. L'objectif est de les pousser dans le monde réel. Les gradés et les compétiteurs, quant à eux, participent à l'arbitrage et occupent le rôle de l'officier sur table. C'est aussi une occasion de se partager des expériences », a fait savoir le président de l'Aska, Félix Ramaroson.

Le groupe Aska a brillé ces dernières années tant sur le plan national qu'international. En 2017, le club a aligné deux combattants au championnat du monde en Espagne. Ses karatékas ont aussi été présents aux championnats au Botswana et au Maroc en 2019. En 2020, ses représentants ont remporté quatre médailles d'or lors de la première édition des championnats d'Afrique de kata individuel en ligne des moins de 14 ans. « Pour l'Aska, le karaté est plus qu'un sport, c'est une éducation. Nous exigeons que chaque combattant aille à l'école et ait un bel avenir. Ceux qui osent violer les règles sont expulsés du club surtout les bagarreurs de rue », a enchaîné le président. Le groupe Aska compte désormais plus de mille combattants à Madagascar et en France.