Madagascar: Santé maternelle - L'interruption thérapeutique de la grossesse soumise à une autorisation médicale et judiciaire

L'ITG ne peut se faire qu'après la délivrance d'une autorisation émanant de deux médecins.

Une autorisation délivrée par une autorité judiciaire après un double avis médical et le consentement éclairé de la femme sont les conditions sine qua non d'une interruption thérapeutique de la grossesse. L'Ordre national des médecins soutient la proposition de loi y afférente.

La proposition de loi sur l'Interruption thérapeutique de la grossesse (ITG) a fait couler beaucoup d'encre. Ce sujet continue toujours d'alimenter les débats sur les réseaux sociaux. Pour dissiper les doutes sur ce sujet à polémique, la députée élue à Tsihombe, Masy Goulamaly souligne que la proposition de loi concerne strictement et uniquement l'interruption de grossesse par motif médical.

Mais aussi, cette intervention nécessite une autorisation médicale et judiciaire. « L'interruption de la grossesse pour motif médical est autorisée pour sauver la vie de la femme si elle est menacée par sa grossesse par le biais de l'interruption thérapeutique de la grossesse ou si le fœtus présente des risques de malformations graves. En dehors de ces cas d'urgence, l'autorisation à l'interruption de la grossesse est délivrée par une autorité judiciaire compétente après avis de deux médecins attestant de la gravité de la maladie et du consentement éclairé de la femme ». Cette proposition de loi précise également que si la femme est mineure, son assentiment sera demandé et un acte de consentement établi par le tuteur légal ou un ayant-droit est requis.

Non à l'avortement volontaire. L'Ordre national des médecins soutient cette proposition de loi tout en soulignant qu'elle ne concerne aucunement l'avortement volontaire. D'après le président de l'Ordre, le Dr Eric Andrianasolo, les types de complications nécessitant une ITG y sont déjà définis ainsi que les mesures d'accompagnement et cadres légaux. « Les cardiopathies sévères avec risques de décompensation, les pathologies rénales graves incompatibles avec une grossesse, les pathologies vasculaires avec risque de décompensation, les pathologies cancéreuses ainsi que les malformations graves du fœtus figurent parmi les raisons nécessitant une ITG », a-t-il indiqué tout en précisant que « cette proposition de loi n'est pas une porte ouverte à la vulgarisation de l'avortement car elle ne peut être pratiquée qu'après la délivrance d'une autorisation émanant de deux médecins ». A noter que l'Eglise protestante, la conférence des Evêques de Madagascar et la plateforme HFKF (Hetsika fampiraisana ny Kristiana ho an'ny firenena) se sont déjà prononcées sur le sujet et condamnent l'avortement sous toutes ses formes. Elles ont également appelé à une prise de conscience des parlementaires avant de prendre une quelconque décision sur l'ITG.