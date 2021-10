Madagascar: Électricité de la Jirama - Longue coupure généralisée dans la capitale

Les usagers de la Jirama ne cachent pas leurs mécontentements malgré les efforts affichés par les responsables auprès de cette société d'Etat.

Black-out à Antananarivo ! La Jirama affiche une forme de délestage tournant. Alors que l'espoir commença à renaître, suite au remplacement du numéro 1 de la Jirama, la Capitale a encore connu hier une journée sans électricité... et également sans eau pour certains quartiers. La société d'Etat a communiqué un avis de coupure pour des travaux de réparation dans une usine de production d'électricité, approvisionnant le réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA). Cette fois, ce n'était pas une course contre la montre, car la coupure a duré toute la journée pour la plupart des quartiers de la ville d'Antananarivo. Contacté sur le numéro vert, le service client de la Jirama a évoqué un problème technique à la centrale hydroélectrique d'Andekaleka. Hier dans la soirée, un autre communiqué a été publié, indiquant un autre avis de coupure à Antananarivo, pour le même motif.

Délestage. À noter que les unités de production dans la centrale d'Andekaleka connaissent, chaque année, des problèmes techniques, en période d'étiage. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, la Jirama a mis en place d'autres unités de production utilisant d'autres sources d'énergie, dans différentes zones pour alimenter le RIA, si l'on ne cite que les centrales thermiques de Mandroseza et d'Ambohimanambola. Il faut croire que la production d'électricité est insuffisante pour répondre aux besoins des usagers. Un problème qui pourrait durer jusqu'à l'arrivée des pluies qui se font attendre.

Actions. Certes, ces coupures longues et fréquentes risquent- une fois de plus - d'amplifier le mécontentement des usagers. Toutefois, la Jirama met encore en avant sa volonté d'améliorer sa relation avec ses clients, en améliorant les infrastructures. « La Jirama reste à l'écoute des usagers et avance dans la mise en œuvre des projets d'amélioration des infrastructures de distribution d'eau », ont soutenu les responsables de la communication de la société, en parlant l'amélioration des bornes fontaines et des lavoirs à Ankorondrano Andrefana. En effet, la Jirama a remplacé plus de 800 m de tuyaux pour améliorer l'approvisionnement en eau sur ces bornes fontaines et lavoirs qui bénéficient à plus de 2 000 ménages.