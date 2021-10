Madagascar: Antsonjombe - AmbondronA embrase le Coliseum

20 ans, Ambondrona fait carton plein et embrase le Coliséum. Hier, le groupe phare a ouvert les festivités en grande pompe sous mes regards de plusieurs milliers de spectateurs.

À la hauteur de sa notoriété, Ambondrona a donné un vrai spectacle pluridisciplinaire hors du commun dans le milieu du showbiz malgache. Acteurs culturels, professionnels de l'événementiel, artistes et musiciens ont contribué à la réussite de ce grand rendez-vous du week-end. Évidemment, le public de tous âges a également donné une autre dimension au spectacle.

Une scène érigée, une sonorisation sans faille et un public en délire, la formule parfaite pour vivre un live aussi chaud que celui donné par les grosses stars internationales. Aux premières notes, sous les cris d'euphorie et l'enthousiasme sans borne de la foule, Kix prend le micro sous les feux des projecteurs. S'enchaînent ensuite les tubes du groupe. Entre autres, « Mankasitraka », « Inty aho » et « 7 andro » sont chantés en chœur. La communion entre le groupe et le public s'installe dès les premières minutes. Le tout s'agrémente de projections de flammes. Les machines à bulles fonctionnant en permanence, les fumigènes et pyrotechnie remplacent les décorations habituelles de la scène.

Dans tous les cas, le public s'est bien amusé durant pas moins de quatre heures de temps. Une émotion transparaît sur des visages heureux souriants et dans le feeling. En 20 ans, Beranto et sa bande ont gagné en confiance et en maturité, ce qui a également mis l'ambiance au beau fixe. Cerise sur le gâteau, un grand feu d'artifices digne des 20 bougies d'Ambondrona.

Avec la qualité des spectacles du moment, les maisons de production et les organisateurs d'évènements placent dorénavant la barre très haut. Parmi les références se trouvent alors AmbondronA, 'Zay ou encore Mage 4. Vivement le prochain rendez-vous!