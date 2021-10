Ile Maurice: Transferts de 70 policiers - Quand les mutations font des mécontents

Soixante-dix policiers ont reçu leur lettre de mutation, vendredi. Vingt-sept officiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) ont été transférées à d'autres unités à travers l'île, alors que 43 autres intègrent la brigade antidrogue dont des inspecteurs qui ont fait leurs preuves dans diverses unités.

Parmi ceux qui ont reçu leur lettre de transfert, se trouvent les inspecteurs Lepois de la Metropolitain Division, qui rejoint la Special Mobile Force, Seevandee de l'ADSU de l'Eastern Division, qui va à la Special Supporting Unit et Appasamy de l'ADSU du Sud, qui est posté à Vacoas. Quarante-trois autres policiers qui étaient jusqu'ici postés à travers l'île, dont 19 à la Special Mobile Force, ont été appelés à prendre leur poste à l'ADSU, aujourd'hui. Ces mutations, décidées par le commissaire de police par intérim, Anil Kumar Dip, ne réjouissent pas tous les membres de la force policière.

Plusieurs se demandent pourquoi ces trois inspecteurs qui, jusqu'ici, ont fait leurs preuves, ont été mutés. «Tir seki bon pou avoy dan enn lot unité, sa pa pou afekte zot moral? Les toxicomanes séviront davantage maintenant. Eski bann seki pou vinn renplas zot la pou kapav travay kouma banla? Kifer pe viz ladsu ?» s'interroge un officier de cette division.

Selon une source, certains des policiers transférés font l'objet d'enquêtes. Les mutations sont en fait des sanctions à leur égard, comme l'inspecteur Seevandee, qui avait dirigé l'opération pour arrêter le caïd John Brown à Cité Ste-Claire, Goodlands, le 29 avril 2020. L'officier est soupçonné d'avoir piégé le trafiquant et une enquête est toujours en cours.

John Brown, de son vrai nom John Vivien Brant, accompagné de son homme de loi, Me Rouben Mooroonga- pillay, a déposé une énième plainte contre les limiers qui l'ont arrêté, il y a deux semaines. Il a comme preuve des images CCTV prouvant qu'il n'avait pas de drogue en sa possession au moment de son arrestation, qui avait mobilisé plusieurs unités de la police et l'Helicopter Squadron. Aux Casernes centrales, on se demande si ce n'est pas une sanction contre l'inspecteur.

Cependant, une source au quartier général de la police explique, comme d'habitude, que les mutations ont toujours existé. C'est prévu pour donner la chance à tout le monde d'évoluer et de faire leurs preuves. Une autre source va plus loin en expliquant que le commissaire de police a pour mission d'éradiquer le trafic de drogue et qu'il n'est pas satisfait de la performance de certains qui ont reçu leur ordre de mutation.

De la drogue plantée chez John Brown

Selon la police, lors de la descente chez John Brown, 37 ans, le 29 avril 2020, le suspect avait en main un sac en plastique, contenant 34,68 g d'héroïne, 7,87 g de drogue synthétique, 15 sachets d'héroïne, 96 doses d'aluminium d'héroïne et 420 petits sachets de synthétique, le tout d'une valeur de Rs 1 395 250. L'homme, connu des services de police, était déjà en liberté conditionnelle après la saisie deRs5 millions à son domicile, en 2016. Alors que la police soupçonne que l'argent provient de la vente des produits illicites, lui, il parle du fruit de son labeur. Le 21 mai, le présumé trafiquant et son homme de loi avaient remis des images prouvant que le trentenaire n'avait que son téléphone entre les mains et avaient porté plainte au CCID.