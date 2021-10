Afrique de l'Ouest: Association des banques de l'Afrique de l'Ouest - Le président Thierno Seydou Nourou Sy présente l'association aux différents acteurs du Togo

Thierno Seydou Nourou Sy, nouveau président de l'Association des banques de l'Afrique de l'Ouest (Abao), poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de redynamisation de cette association regroupant les deux cent cinquante (250) banques commerciales, établissements financiers et institutions financières des quinze (15) pays de la Cedeao.

A cet effet, renseigne un communiqué de presse, il s'est rendu à Lomé, Togo, accompagné de Séga Baldé, secrétaire général de l'Abao, où il a tenu, les 19 et 20 octobre 2021, d'importantes réunions : Ade Ayeyemi, directeur général du Groupe Ecobank International Inc. ; Dr. George Agyekum Nana Donkor, président de la Banque d'Investissement et de Développement de la Cedeao (Bidc) ; Cheikh Tidiane Ndiaye et Mamoudou Kane, directeurs généraux adjoints de Oragroup, en l'absence de Ferdinand Ngon Kemoun, administrateur directeur général.

Mme Aïna Moore, première vice-présidente de l'Abao, Guy-Laurent Fondjo, second vice-président et John Davies, président honoraire ont également participé à ces réunions par visioconférence.

Au cours de ses interventions, ajoute la même source, le président Thierno Seydou Nourou Sy a amplement présenté l'Abao, son organisation, ses réalisations, ses programmes, projets et propositions de valeurs issus de son plan de développement stratégique et organisationnel 2020/2024 (PDSO 2020/2024) tout en mettant l'accent sur ses nouveaux organes de gouvernance créés pour l'impulser tout en renforçant sa crédibilité.

Il a bien dessiné les contours du très étroit Partenariat devant être instauré avec chacune de ces Institutions en vue de permettre à cette association professionnelle, membre du groupe secteur privé de la Cedeao, de jouer plus pleinement son rôle au plus grand bénéfice du système bancaire de cette zone.

«Sur instructions de la Conférence des Chefs d'Etats, les grands projets communautaires tels que la monnaie unique et le système de paiement et de règlement avancent rapidement. Tout naturellement, les banques commerciales et institutions financières seront les principales opératrices de leur mise en œuvre », lit-on dans le document.