Cote d'Ivoire: Sécurité/Coopération - Les ministres ivoirien et libérien de la Sécurité coopèrent pour le renforcement de la sécurité transfrontalière

Placée sous le thème :"L'engagement transfrontalier entre la Côte d'Ivoire et le Liberia pour renforcer la cohésion sociale et la sécurité transfrontalière", une rencontre de haut niveau a eu lieu le 22 octobre, au sein de la ville libérienne de Saninquelie, à la frontière ivoiro-liberienne.

Cette rencontre a été possible grâce aux appuis financiers et institutionnels du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et de l'Organisation internationale pour les migrants (Oim).

Représentant la partie ivoirienne, le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a relevé le contexte particulier d'organisation de cette rencontre, marquée par la percée du terrorisme dans la sous-région.

Un contexte qui oblige, selon lui, les États voisins à agir par anticipation mais également à coopérer en faisant en sorte que la sécurité transfrontalière soit une réalité conformément à la feuille de route qu'il a reçue du Président de la République Alassane Ouattara.

Épousant la vision de son homologue ivoirien, le ministre libérien des Affaires intérieures, Varney A. Sirleaf, a réitéré l'engagement de son pays à faire en sorte que les relations séculaires de bon voisinage qui unissent la Côte d'Ivoire et le Liberia soient préservées et se consolident. Car elles constituent les leviers d'un développement et d'une paix durables.

Au terme des échanges, les deux ministres de la Sécurité ont convenu de pérenniser et d'institutionnaliser cette rencontre consacrée à la cohésion intercommunautaire et à la sécurité transfrontalière.