Gambie: L'Administration Fiscale de la Gambie signera un Accord de Partenariat et de Coopération avec l'Administration Fiscale de la Tanzanie

Le Conseil d'Administration de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) est de retour en Gambie suite à un voyage d'étude de quatre jours à Dar-Es-Salaam, la capitale de la Tanzanie. Ce voyage a été entrepris dans le but d'étudier et d'analyser le mode de fonctionnement de l'Administration Fiscale de la Tanzanie (TRA). Les deux institutions devraient bientôt signer un Accord de Partenariat et de Coopération.

Selon le Directeur Général Mr Yankuba Darboe, le voyage d'étude du Conseil d'Administration avait non seulement l'objectif de permettre à ses membres de s'imprégner de l'expérience de l'Administration Fiscale de la Tanzanie dans le domaine de l'utilisation des plateformes digitales pour la récolte des recettes fiscales, mais également de procéder à une étude comparative des mécanismes et procédures de récolte de recettes de ces deux institutions, et ce, en vue d'en tirer les meilleures pratiques.

Ce voyage d'étude a été entrepris en vue de permettre à l'Administration Fiscale de la Gambie de procéder à l'introduction de systèmes électroniques de récolte de données et de paiement, et ce, dans le cadre du règlement et de l'acquittement des taxes et redevances. Il a déclaré que l'introduction de systèmes électroniques permettra non seulement de réduire les frais de conformité des contribuables, mais il permettra également une réduction des frais de fonctionnement de l'administration fiscale. « L'Administration Fiscale de la Gambie ambitionne de lancer le système ASYCUDA WORLD vers la fin de l'année. Le système ASYCUDA WORLD est un système informatique plus moderne et efficace que le système ASYCUDA++ que nous utilisons présentement. C'est un système basé sur l'internet qui permettra par conséquent aux importateurs et exportateurs partout dans le monde entier de dédouaner leurs marchandises dans le confort de leurs bureaux, et ce, sans aucune assistance ou intervention humaine » a déclaré le Directeur Général Mr Yankuba Darboe.

Mis à part le système informatique ASYCUDA WORLD, l'Administration Fiscale de la Gambie s'apprête également à procéder à l'acquisition d'un nouveau Système d'Administration Fiscale Intégrée pour la récolte des recettes fiscales au plan national, et ce, grâce au financement de la Banque Mondiale. Ce nouveau système permettra le remplacement du système présentement en cours: GAMTAXNET. « L'acquisition de ce nouveau système sera un grand saut en avant dans le processus de digitalisation de l'Administration Fiscale de la Gambie. Une fois mis en place, le nouveau système permettra, entre autres, aux contribuables de soumettre leurs déclarations d'impôts et de payer leurs redevances en ligne, et ce, sans aucune assistance ou intervention humaine et sans éprouver le besoin de se rendre dans les bureaux de l'Administration Fiscale de la Gambie. »

« L'introduction prochaine de ces deux nouveaux systèmes dans le domaine de la gestion des recettes du commerce international et de la récolte des taxes domestiques est l'un des objectifs principaux de la stratégie d'expansion de l'assiette fiscale de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA). Le but de notre stratégie est d'élargir la nasse fiscale et de colmater les brèches dans le système national de gestion fiscal plutôt que l'augmentation des taux d'impôts. L'informatisation de nos mécanismes et procédés de gestion fiscal n'est que le début de notre politique visant la modernisation de nos systèmes de récoltes de recettes et de nos mécanismes de fonctionnement interne, et ce, en vue de la réduction des frais de conformité des contribuables et des frais de fonctionnement de l'administration fiscale. »

Le voyage d'étude a été fructueux car le Conseil d'Administration a été instruit sur l'impact tangible des pratiques modernes de gestion fiscale employées par l'Administration Fiscale de la Tanzanie en termes de récolte des recettes fiscales. « Nous avons décidé d'entreprendre ce voyage d'étude à l'Administration Fiscale de la Tanzanie (TRA) en raison de son expérience car elle est l'organisation la plus chevronnée en Afrique en termes de récolte de recettes. Elle fait figure de référence dans le domaine de la mise en œuvre d'importantes réformes de gestion fiscale. En outre, la Tanzanie et la Gambie partagent les mêmes réalités économiques et sociales et sont confrontées à des problèmes et difficultés similaires. Par conséquent, l'Administration Fiscale de la Tanzanie est un choix judicieux pour notre apprentissage dans notre quête de modernisation de nos mécanismes et procédures de fonctionnement. »

Dans le cadre de ce voyage d'étude, le Conseil d'Administration a également eu droit à une visite guidée à l'Institut de Gestion Fiscale de la Tanzanie, l'un des instituts de gestion fiscale les plus renommés d'Afrique. L'Institut de Gestion Fiscale de la Tanzanie propose des programmes d'études universitaires ainsi que des cours de courte durée sur différents aspects de l'administration fiscale. L'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) et l'Administration Fiscale de la Tanzanie (TRA) ont proposé la signature de l'Accord de Partenariat et de Coopération en vue de rehausser la collaboration entre les deux institutions, notamment dans les domaines du renforcement des compétences et des programmes d'échange entre étudiants des deux pays.

Les Présidents Sall et Sissoco attendus en Gambie