Sénégal: Dengue à Saint Louis - Sur 170 prélèvements effectués par l'Institut Pasteur de Dakar, 49 cas sont revenus positifs

Le nombre de cas positifs à la maladie de la dengue risque d'augmenter de manière drastique dans les jours à venir dans la ville de Rosso et ses environs. À la date du dimanche 24 octobre 2021, sur les 170 prélèvements effectués dans la zone par l'Institut Pasteur de Dakar, qui y a dépêché une équipe, les 49 sont revenus positifs. C'est le Médecin-chef du District sanitaire de Richard-Toll, le Docteur Alioune Badara Mbacké qui a donné cette information hier, dimanche 24 octobre, indiquant que le virus de ladite maladie circule activement au niveau de Rosso et un peu faiblement au niveau de la ville de Richard Toll.

"On a eu à détecter 12 cas de dengue au niveau de notre site sentinelle de Rosso, le 8 octobre dernier, et qui ont été confirmés par l'Institut Pasteur de Dakar, après analyse. Dès lors qu'on a eu cela, donc on a déclaré l'épidémie de dengue dans la zone. Ce qui a motivé une investigation et la Région Médicale nous a appuyés dans ce sens. Également, l'Institut Pasteur de Dakar et le ministère de la Santé et de l'Action Sociale, à travers la Direction de la Prévention, nous ont envoyé des équipes pour appuyer le District sanitaire. Nous nous sommes rendus sur le terrain, au niveau de Rosso, et nous avons commencé à investiguer les 12 cas qui ont été déclarés positifs, en allant dans leurs maisons et leurs concessions. C'est ainsi que nous avons identifié 22 nouveaux cas testés positifs qui sont venus s'ajouter aux 12 cas suspects. Aujourd'hui, nous avons enregistré 49 cas positifs", a renseigné le Docteur Alioune Badara Mbacké, Médecin-chef du District sanitaire de Richard-Toll.

Pour l'heure, les autorités sanitaires sont en train de voir comment maîtriser la situation et commencer la riposte. La dengue est une maladie virale qui est causée par la piqûre d'un moustique, à savoir le moustique aèdes, qui est le principal vecteur transmetteur du virus. "La dengue est une maladie qui est sous très haute surveillance au Sénégal. Dès qu'on a quelques cas, on déclare l'épidémie et on commence à faire des activités de riposte. Elle peut être capable, dans ses formes graves, d'être responsable de fièvres hémorragiques comme d'autres maladies à l'image de celle à virus Ébola", a-t-il ajouté, tout en précisant que la ville de Rosso abrite, à elle seule, plus de 46% des cas. Les autres cas sont enregistrés à Mbagam, un village qui se trouve à côté de Rosso (25%) et au niveau de Richard-Toll (13%).