Congo-Kinshasa: CENI - Fatshi a pris ses responsabilités

Le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, a pris ses responsabilités de « Garant de la Nation » en annonçant, le vendredi 22 octobre 2021 sur le plateau de la télévision nationale, avoir signé l'ordonnance portant investiture de Denis Kadima comme président de la Ceni (Commission Électorale Nationale Indépendante), de ses pairs membres du bureau de cette institution ainsi que de ceux de la plénière.

Il a rappelé à tous que toutes les conditions étaient réunies à ce sujet, à savoir qu'une majorité s'est clairement dégagée au profit d'un candidat, l'entérinement des membres du bureau par la plénière de l'Assemblée nationale, l'existence de 13 procès-verbaux sur 15 requis pour la désignation des animateurs de la Ceni.

Après environ trois mois (juillet à octobre 2021) d'une impasse savamment entretenue par deux confessions religieuses, en l'occurrence la Cenco (Commission Episcopale Nationale du Congo) et l'ECC (Eglise du Christ du Congo), ouvertement appuyées par une minorité de forces politiques et sociales, le Président de la République a mis un terme à la longue récréation imposée par ces dernières à tout un peuple.

Depuis le dernier week-end, la crise politique tant souhaitée par certaines officines politiques appartient au passé. Contrairement aux attentes des architectes du « glissement » du calendrier électoral, la Ceni dispose d'un large quorum de décision qui lui permet d'assumer sa lourde charge de « pouvoir organisateur » des élections.

Faut-il jeter la pierre à Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir pris acte de l'entérinement de Denis Kadima et consorts comme animateurs de cette institution d'appui à la démocratie ? Dès lors que toutes les règles du jeu ont été respectées, ainsi qu'il le souligne lui-même dans son dernier message aux Congolaises et Congolais, qu'est-ce qui pouvait justifier son refus de donner le feu vert à la nouvelle équipe dirigeante de la Ceni ?

Il y a sans doute des acteurs politiques et de la société civile qui auraient voulu le voir laisser les deux confessions religieuses, «mauvaises perdantes », continuer à prendre le processus électoral en otage alors qu'il était clairement établi que « six » avaient jeté leur dévolu sur Denis Kadima. Si d'aventure, Félix Antoine Tshisekedi avait commis la maladresse de bloquer le processus d'investiture des animateurs de la Ceni, sous prétexte que c'est à lui que revient le dernier mot, les pêcheurs en eaux troubles allaient se saisir de ce couac pour lui imputer la responsabilité du non respect des échéances électorales de 2023.

Qu'on se rappelle qu'avant la mise en place du nouveau staff de la centrale électorale, certains leaders de l'opposition l'accusaient d'entretenir un agenda caché de prolongation de son mandat actuel au-delà de 2023, alors qu'il n'avait pas encore franchi la moitié du parcours et que le législateur lui laissait la latitude de briguer un second mandat.

Le Chef de l'Etat qu'on présentait comme peu pressé d'organiser les élections en 2023 est celui-même qui, dans son message de vendredi 22 octobre, « exhorte toute la nation congolaise à se mobiliser et s'approprier ce processus, en vue de la réussite des échéances électorales de 2023 ».

Que dire de plus sinon que ceux qui cherchaient la faille dans la gestion du dossier « Ceni » pour se victimiser en prévision des scrutins attendus dans deux ans, devraient chercher autre chose pour leur campagne de désinformation des Congolaises et Congolais, qui ont accueilli favorablement l'option levée par le Chef de l'Etat, en mettant fin une supposée crise politique qui n'existait que dans les esprits des compatriotes qui ont peur de retourner, très bientôt, devant le souverain primaire. Kimp

Allocution du Chef de l'Etat à l'occasion de la nomination des membres de la Ceni

Congolaises et Congolais,

mes chers Compatriotes,

Depuis les accords de Sun City, les confessions religieuses ont la lourde tâche d'accompagner les processus électoraux dans notre pays, notamment par la désignation, entre autres, du Président de la Commission Electoral Nationale Indépendante « CENI en sigle », institution citoyenne appelée à organiser les élections en RDC.

Point n'est besoin de rappeler ici et maintenant que la tenue de bonnes élections est un des fondamentaux pour une paix sociale durable et une stabilité politique, gages de l'attrait d'investissement et de la croissance économique.

Il vous souviendra qu'en 2020, devant la nation, je m'étais opposé à l'investiture du candidat président de la CENI désigné pour, entre autres, les raisons ci-après :

La question de l'entérinement des membres du Bureau de la CENI n'était pas inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ;

Un seul PV désignant le président de la CENI, du reste sans soubassement, m'avait été transmis pour promulgation alors que le Bureau de la CENI devait comptait 13 membres.

Le Président et le Vice-Président de la Plateforme des confessions religieuses n'avaient pas sanctionné le PV de désignation par leurs signatures, et deux des représentants des six confessions religieuses supposés avoir soutenu le candidat président désigné en 2020 ont été désavoués par leur hiérarchie entachant ainsi la régularité de ce processus de désignation.

Face à cette situation et en ma qualité de garant de la bonne marche des institutions, j'avais demandé la reprise du processus de désignation en recommandant que le consensus soit privilégié.

Aujourd'hui, je me réjouis donc que le processus de désignation des membres du Bureau de la CENI de 2021 se soit déroulé de manière régulière car, en ce qui concerne notamment la désignation du Président de la CENI, malgré le manque de consensus, une majorité claire s'est dégagée au profit d'un candidat, et ce, conformément aux prescrits de la Charte de la Plateforme des confessions religieuses.

De plus, non seulement l'entérinement des membres du Bureau de la CENI a été régulièrement inscrit à l'ordre du jour de la plénière de l'Assemblée nationale, mais aussi 12 PV sur 15 attendus ont bien été reçus, examinés et entérinés par la Chambre basse ; permettant ainsi au Bureau d'atteindre le quorum requis pour pouvoir siéger valablement. Ce qui n'était pas le cas en 2020. 3

C'est ici l'occasion de féliciter le Président de l'Assemblée nationale, pour avoir donné plusieurs occasions aux confessions religieuses, membres de la plateforme, de se retrouver afin dégager un compromis, à défaut d'un consensus.

Chers compatriotes,

Notre pays a résolument opté pour la démocratie compétitive. Celle-ci a ses règles qui veulent que l'on ait des gagnants et des perdants. Nous ne pouvons pas, après avoir choisi la compétition et les règles y afférentes, nous en soustraire. Nos divergences, loin d'être des faiblesses, sont plutôt l'illustration de notre vitalité démocratique.

Au regard de tout ce qui précède, j'ai décidé de signer l'ordonnance désignant les membres du nouveau Bureau de la CENI. J'exhorte vivement ces derniers à oeuvrer pour organiser des élections libres, démocratiques et transparentes dans les délais constitutionnels. Par ailleurs, nous avons bon espoir que les trois délégués de l'opposition seront bientôt désignés pour rejoindre cette équipe et prendre toute leur place dans ce processus qui nous concerne tous, Congolaises et Congolais.

Ainsi, j'invite d'ores et déjà les organisations nationales et la Communauté internationale, à travers ses missions d'observation, à nous accompagner afin de garantir la tenue des élections crédibles en 2023.

Pour ma part, je compte désigner rapidement, auprès de moi, un responsable du suivi du bon déroulement du processus électoral.

À présent que le décor est planté, j'exhorte toute la nation congolaise à se mobiliser et à s'approprier ce processus en vue de la réussite des échéances électorales de 2023.

Que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo.

Je Vous Remercie.