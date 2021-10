Congo-Kinshasa: Ligne rouge !

«Zone rouge», c'est de cette façon que les puissants du monde considèrent la République démocratique du Congo. Puissants, ils pensent l'être, alors qu'ils volent et pillent unilatéralement les richesses du peuple africain d'une manière ou d'une autre, sous les regards impuissants, parfois complices des dirigeants africains.

La RDC, scandale géologique et même halieutique et forestier, un PIB suffisamment important d'où l'on tirerait un revenu intéressant pour chaque habitant, aura toujours été dans la "zone rouge" notamment, à cause de sa classe politique médiocre et égoïste, gagnée par le divisionnisme, les guéguerres politiques à répétition. En lieu et place de penser production, développement ou émergence, ladite classe politique préfère par-contre lutter pour avoir le pouvoir pour le pouvoir, sans savoir l'utiliser correctement lorsqu'elle se retrouve aux affaires. Conséquence, la pauvreté s'intensifie et les populations ne savent pas à quel saint se vouer dans ce marasme quasi permanent.

Avec la grève des enseignants, des infirmiers et fonctionnaires de l'Etat, la semaine promet d'être extrêmement longue au regard des enjeux politiques de l'heure. La ligne rouge ayant été franchie, Moïse Katumbi, leader d'Ensemble pour la République, un Regroupement politique membre de l'Union sacrée de la Nation, gronde et s'engage à faire de l'Opposition au sein de la majorité.

Du moins, c'est ce qu'il laisse entendre aujourd'hui dans chacune de ses interventions publiques. Comme l'on pouvait imaginer, l'investiture de Denis Kadima à la tête de la CENI, après l'entérinement de l'Assemblée nationale, aura été la ligne rouge à ne pas franchir pour Félix Tshisekedi, locataire de la Cité de l'UA. Puisque la ligne rouge a été franchie, que fera l'ancien Gouverneur de l'ex province du Katanga ? Qu'est-ce qu'il attend pour réagir, que dis-je, pour s'assumer en claquant la porte de l'Union sacrée de la Nation la nouvelle majorité depuis la débâcle du FCC de l'autorité morale Joseph Kabila ? Le temps nous le dira.

Mais, que reproche-t-on au nouveau Président de la CENI ? Personne ne doute des compétences de Denis Kadima en matière électorale. Quelques-uns le trouvent juste un peu trop proche, politiquement ou idéologiquement de Félix Tshisekedi. Personne non plus n'a des preuves de cette proximité. Le candidat "proposé" par l'église kimbanguiste, soutenu par six des huit confessions religieuses et la majorité de la majorité parlementaire, entériné par l'assemblée nationale est, enfin, officiellement investi par le président de la République, devrait grâce à son travail, se démarquer des autres en organisant les meilleures élections crédibles et transparentes de l'histoire de la RDC. En marchant sur les pas de ses prédécesseurs, Kadima sera différend en quoi ? Lui non plus, il ne doit pas franchir cette ligne rouge tracée par les congolais lambda. Sinon !