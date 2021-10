Egypte: L'accueil par l'Egypte de la COP27 renforce son leadership régional dans la transition vers une économie verte (BM)

Le directeur général des opérations de la Banque mondiale (BM), Axel van Trotsenburg, a félicité l'Egypte pour son accueil de la prochaine Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP27), ce qui reflète son rôle pionnier dans le dossier de la transition vers une économie verte.

M. Trotsenburg a ajouté que l'Egypte était le premier pays de la région à participer avec le groupe de la BM à élaborer une stratégie sur le changement climatique, à travers la préparation conjointe d'un rapport sur le climat et le développement régional, considérant celui-ci comme un modèle à suivre pour les autres pays, en particulier à la lumière des activités du groupe de la BM visant à mobiliser les fonds nécessaires pour soutenir la transition verte. Il a affirmé que le soutien des pays dans la reforme du système de santé pour faire face au Covid-19 et assurer le vaccin nécessaire figurait en tête des priorités du groupe de la Banque mondiale à l'heure actuelle; par conséquent, celui-ci est totalement prêt à renforcer les efforts de l'Egypte dans ce dossier important.

La ministre de la Coopération internationale, Rania El-Machat, également gouverneure d'Egypte auprès de la BM, a examiné avec des responsables de la BM, par visioconférence, des efforts nationaux entrepris par l'Etat pour se remettre de la pandémie du coronavirus et de ses préparatifs pour la nouvelle année scolaire en assurant le vaccin nécessaire au personnel opérant dans les secteurs de l'enseignement de base et supérieur, outre la fabrication et l'exportation de vaccins pour renforcer les efforts de la communauté internationale visant à étendre l'accès aux vaccins anti-Covid et d'autres. Elle a aussi passé en revue les démarches de l'Etat pour développer le système de soins de santé à travers le projet de Couverture Maladie Universelle (CMU), et le rôle que pourrait jouer la banque mondiale pour soutenir la stratégie du pays en ce sens.

Mme El-Machat a évoqué la réussite du programme de développement de la Haute-Egypte, qui a été mis en œuvre par le gouvernement avec un financement du Groupe de la BM, et a été salué par les Nations Unies comme l'une des meilleures pratiques qui soutiennent la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). La deuxième phase des reformes structurelles, qui sera mise en œuvre par le gouvernement, avec la participation de la banque mondiale, pour soutenir la croissance économique, repose sur trois facteurs: le renforcement de la durabilité financière et de la reprise verte, la participation croissante du secteur privé au développement et promotion de l'intégration économique de la femme, a ajouté Mme El-Machat.

Le portefeuille de coopération au développement en cours avec la Banque mondiale comprend 18 projets dans divers secteurs à savoir: enseignement, santé, transport, solidarité sociale, pétrole, logement, assainissement, développement local et environnement. Ce portefeuille est d'une valeur de 5,8 mds USD et vise à soutenir les efforts de l'Etat pour améliorer la vie des citoyens et réaliser la vision du développement durable 2030. Source : MENA