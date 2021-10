Afrique: Economie - Kristalina Georgieva reste directrice générale du FMI

La grande nouvelle des réunions annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international ( FMI) a été que Kristalina Georgieva a survécu à un scandale autour du rapport Doing Business.

Les réunions annuelles de la Banque mondiale (BM) et du FMI ont donné un aperçu de l'ampleur de la dette mondiale et ont suscité l'espoir. Car la BM soutiendra les efforts visant à reconstituer le fonds clé de l'Association internationale de développement pour les pays les plus pauvres à hauteur de cent milliards de dollars. Selon la banque, le développement mondial est retardé d'une décennie, ce qu'elle a qualifié de « renversement tragique ». L'économie mondiale connaît une reprise inégale, sur fond d'incertitude quant à l'évolution de la pandémie. Les pays à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire continuent de faire face à des goulots d'étranglement dans l'approvisionnement en vaccins et de se heurter à des obstacles à la vaccination. Les économies de ces pays restent en deçà des niveaux du produit intérieur brut d'avant la pandémie et sont encore plus à la traîne. La pandémie ayant infligé un revers au double objectif consistant à mettre fin à l'extrême pauvreté et assurer une prospérité partagée durable, ainsi qu'aux Objectifs de développement durable (ODD).

Des millions d'emplois ont été détruits, tandis que l'informalité, le sous-emploi et l'insécurité alimentaire ont gagné du terrain. Des enfants, en particulier des filles, ont été déscolarisés et les écarts en matière d'éducation se creusent, posant des risques à long terme pour le capital humain. Les vaccins sont essentiels pour sauver des vies et relancer les économies. Pour autant, des défis subsistent pour assurer un accès équitable et en temps opportun. La BM est appelée à rechercher des solutions innovantes à même de mobiliser des financements privés en faveur des pays en développement ; à continuer de soutenir une reprise verte, résiliente et inclusive, dans le droit fil des ODD ; à déployer ses nouveaux rapports nationaux sur le climat et le développement dans les pays clients, lesquels renforceront le lien entre les enjeux climatiques, le développement et la réduction de la pauvreté. Concernant le climat, la BM devrait accorder une importance égale au financement de l'adaptation et de l'atténuation.

Elle est invitée à aider les pays à opérer une transition juste vers une économie sobre en carbone, adaptée à la conjugaison des besoins, des capacités et des actifs énergétiques de chaque pays, avec un rôle important dans la préparation des prochaines réunions de la COP15 sur la biodiversité et de la COP26 sur le climat. Concernant la dette, la BM et le FMI devraient coordonner leurs efforts pour renforcer la transparence de la dette et les capacités de sa gestion, tout en aidant de nombreux pays à faible revenu et pays à revenu intermédiaire à parvenir à la viabilité de leur dette et de leurs finances publiques. Alors que l'Initiative de suspension du service de la dette touche à sa fin, les deux institutions ont été félicitées pour leur soutien dans la mise en oeuvre du Cadre commun du G20, en collaboration avec le Club de Paris. Au sujet des innovations en matière de finance numérique (monnaies numériques de banque centrale, monnaie électronique privée, pièces stables ou actifs cryptographiques), le FMI pense qu'elles peuvent apporter des changements dans la façon dont nous menons nos vies.