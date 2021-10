Congo-Kinshasa: Commémoration - Célébration de la première année de la disparition de Mwimba Texas

Une grande manifestation, à laquelle vont prendre part les albinos et les non-albinos, est prévue à Kinshasa en vue de rendre hommage à l'icône du catch et de la lutte pour les droits des albinos et leur intégration dans la société.

La Fondation Mwimba-Texas (FMT) et le Catch club Inter Africa (CCIA), en collaboration avec la maison Pyramide Mwimba Prod et d'autres partenaires organisent, le 30 octobre, dans la salle du Zoo, à Kinshasa, une grande manifestation pour célébrer l'an un de la disparition du champion Mwimba Texas. Au cours de cette activité, les organisateurs attendent les albinos, les non-albinos, les sportifs, particulièrement les catcheurs, ainsi que les officiels qui viendront rendre hommage au célèbre catcheur congolais.

Pour l'organisation, en effet, cette occasion permettra à la communauté des albinos, représentée par l'ONG des albinos, la Fondation Mwimba-Texas, ainsi que la communauté sportive, représentée par le Catch club Inter Africa, de rendre un hommage mérité à cette grande icône de catch classique, éducatif et philanthropique de la lutte pour l'intégration des albinos dans la société. Ces deux organisations, qui notent qu'aux grands hommes la nation devrait être reconnaissante, pensent que cet hommage au champion Mwimba Makiese Texas permettra de pérenniser sa vision dans ces deux domaines de la vie où il a été très actif et dans lesquels il a sacrifié une grande partie de son énergie et de sa vie, pour le bien de ses semblables, les albinos, ainsi que de la jeunesse congolaise.

Des activités auxquelles vont participer des albinos et non-albinos sont prévues. Il s'agira des saynètes, des chants, du théâtre, du défilé de mode, des exhibitions des catcheurs, etc. Pyramide Mwimba Prod, la FMT et le CCIA avaient également voulu, à cette occasion, poser un mémorial en hommage à Mwimba Texas dans une place-forte de la commune de Bumbu, qui l'a vu évoluer. Le buste du champion Texas avait déjà été préparé. Mais, il faut un travail avec les autorités de la ville ou du gouvernement central pour la détermination du lieu où ce monument devra être posé pour pérenniser la mémoire de celui qui a été reconnu comme le « Mandela » des albinos en République démocratique du Congo.