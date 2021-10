Congo-Kinshasa: CENI - Les adieux de Corneille Nangaa

Après l'annonce du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, de la signature de l'ordonnance portant investiture de la nouvelle équipe dirigeante de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), le président sortant de cette institution d'appui à la démocratie a communié hier lundi 25 octobre 2021, pour la dernière fois, avec les cadres et agents de la centrale électorale.

Corneille Nangaa Yobeluo a demandé à l'ensemble du personnel de soutenir la nouvelle équipe qui sera désormais sous la responsabilité de Denis Kadima, au-delà même du soutien dont il a bénéficié durant son passage à la tête de ladite institution.

Il sied de noter que les nouveaux membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), avec à la tête Denis Kadima, vont prêter serment ce mardi 26 octobre 2021 devant la Cour constitutionnelle, conformément à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la centrale électorale. Cet expert électoral a été formé à l'Université de Lubumbashi et a obtenu un master d'une des plus grandes universités sud-africaines, celle de Witwatersrand. Fort de cette expérience, il a apporté un appui technique à différentes missions d'observation avec l'Union africaine, la Cédéao ou encore la Sadc. Il a participé à plus de 80 processus électoraux. Ce fut par exemple le cas au Soudan, en Tunisie et, plus récemment, en Côte d'Ivoire, où il a conduit la mission conjointe avec le Carter Center lors de la présidentielle d'octobre 2020.