Algérie: Elaborer un projet national et scientifique concernant la Carte linguistique amazighe en Algérie

Adrar — Les participants au colloque national intitulé "La carte linguistique de tamazight en Algérie" ont plaidé, lundi à Adrar, pour l'élaboration d'un projet national et scientifique concernant cette Carte.

Un projet de conception et d'élaboration des cartes linguistiques de tamazight, qui se fera à travers la mise en place d'une cellule de suivi de ce projet, issue de cette rencontre, ont-ils indiqué au terme de leurs travaux de deux jours.

Ils ont recommandé ainsi d'assurer une continuité conceptuelle, fonctionnelle et opérationnelle de la thématique de ce colloque, allant dans le sens de l'application des dispositions de la Constitution, notamment celles liées à sa promotion, donc à l'étude systématique des variétés de tamazight sur tout le territoire national.

Ceci, en plus de la concrétisation des projections du présent colloque, en inscrivant l'élaboration des cartes et atlas linguistiques du tamazight dans les programmes prioritaires des PNR (Programmes nationaux de recherche).

Ils ont mis en exergue, par ailleurs, la nécessité de réactiver l'ensemble des mécanismes institutionnels officiels contenus dans l'organigramme du HCA, et ce, conformément au décret présidentiel N 95-147 du 22 mai 1995 portant création du HCA, lequel est chargé de la réhabilitation de l'amazighité et de la promotion de la langue amazighe à savoir: le conseil plénière d'orientation et de suivi, le comité intersectoriel de coordination ainsi que le comité pédagogique, scientifique et culturel.

Les propositions émises lors de cette rencontre ont porté également sur la projection de l'introduction de la carte et de l'Atlas linguistiques ainsi réalisés dans les programmes scolaires afin d'offrir aux élèves, et futurs citoyens algériens, un instrument pédagogique de référence offrant une vision identitaire, scientifique et territoriale, renforçant le sentiment d'appartenance à une même Nation.

Tout comme il a été suggéré la mise en place du Prix national littéraire scolaire de tamazight dans toutes ses variétés, piloté par le HCA en coordination avec le ministère de l'Education nationale, et le ministère de la Culture et des Arts.

La wilaya d'Adrar a accueilli le colloque sur "la Carte linguistique amazighe en Algérie", à l'initiative du Haut-commissariat à l'Amazighité (HCA), sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Plus d'une vingtaine de communications ont été présentées sur des sujets divers s'articulant autour du thème générique de la diversité linguistique en Algérie et les perspectives de la recherche scientifique et académique pour sa valorisation et promotion.