Cote d'Ivoire: ONG Hope Charity - Plus de 600 kits scolaires aux enfants d'Oumé

L'Ong Hope Charity, l'espoir par la charité, a offert, le 16 octobre, 600 kits scolaires et une centaine de tenues d'école pour petites filles à des élèves de la ville d'Oumé. C'est le groupe scolaire Saint-Exupéry qui a servi de cadre à cette cérémonie de générosité et du partage. Et ce, en présence de Koffi Yao, conseiller municipal, représentant le maire Ladji Joachim et de nombreux parents d'élèves.

Selon Yasser Charaf, plus connu sous le nom de Bernard Tapie, la commune d'Oumé a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. C'est pourquoi il a demandé à l'Ong Hope Charity d'inscrire, dans sa caravane, ladite ville et particulièrement le groupe scolaire Saint-Exupéry qui est pour lui tout un symbole. Il a rendu un vibrant hommage aux membres de l'Ong et au nouveau directeur général du groupe Fraternité Matin pour son implication dans ce geste de portée sociale.

« En ce moment de rentrée scolaire marquée par des difficultés en tout genre, nous ne pouvons que dire merci à l'Ong Hope Charity pour ce soutien de taille », a-t-il affirmé.

Boga Laure, élève en classe de Cm2, au nom de toutes les bénéficiaires, a traduit sa gratitude à la donatrice, Mélissa Bieu, présidente de l'Ong Hope Charity. Avant de promettre d'en faire bon usage.

Elle a promis à leur bienfaitrice qu'elles travailleront davantage en vue d'avoir de bons résultats en fin d'année scolaire. Mais auparavant, Boga Laure a souhaité une longue vie à Mélissa Bieu et à son Ong afin qu'elle continue d'aider les écoliers de Côte d'Ivoire et de mettre du baume au cœur de milliers de parents d'élèves.

Mélissa Bieu a souligné que venir en aide aux petits élèves en situation difficile, œuvrer à la scolarisation de la petite fille en milieu rural et soutenir les femmes pour leur autonomisation sont pour elle comme un sacerdoce.

« Depuis 2016, l'Ong Hope Charity parcourt la Côte d'Ivoire afin d'offrir à chaque petit élève un kit scolaire. C'est une fierté d'être aujourd'hui dans la région du Gôh, précisément à Oumé, pour faire un don de 600 kits scolaires et d'une centaine de robes aux écolières. Notre objectif, c'est d'être partout en Côte d'Ivoire afin de distribuer environ 20 000 kits scolaires, chaque année, dans la mesure du possible et d'insister sur la scolarisation de la petite fille. Parce que notre souhait est de les voir toutes aller à l'école », a-t-elle déclaré. Avant de traduire sa gratitude aux donateurs, dont l'Association Al-Ghadir et Fraternité Matin.