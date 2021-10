Togo: La FIFA va financer la construction d'un Centre technique

Une mission de la FIFA s'est rendue au Togo pour évaluer les besoins de la Fédération pour assurer le développement du football professionnel et amateur.

Le pays pourrait bénéficier d'un nouveau soutien via le programme Foward.

Il est conçu pour fournir un appui intégral et sur mesure à chacune des associations membres de la FIFA et des six confédérations. Il se base sur trois grands principes : plus d'investissement, plus d'impact et plus de supervision.

'FIFA Forward 2.0' est entré en vigueur au 1er janvier 2019 et prendra fin le 31 décembre 2022.

L'aide de la FIFA pourrait permettre la construction d'un Centre technique à Badgé (40km Nord-ouest Lomé).

Le complexe moderne sera composé d'installation sportif, de Centre médico-Sportif, d'hébergement.