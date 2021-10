Congo-Brazzaville: Activités ludiques et éducatives - Le Cercle culturel pour enfants clôture ses ateliers vacances

Une séance de restitution des ateliers vacances 2021 a eu lieu le 24 octobre au siège de l'espace culturel à Louessi, dans le troisième arrondissement de Pointe-Noire, Tié-Tié.

Plusieurs enfants habitant le quartier Louessi et les quartiers environnants ont participé, du 19 juillet au 28 septembre, aux ateliers vacances que le Cercle culturel pour enfants organise pour les occuper pendant cette période par des loisirs sains et éducatifs. Ceci permet d'éloigner les bambins de l'oisiveté souvent source de beaucoup de travers.

Ainsi, pendant deux mois, les enfants ont suivi des ateliers et des séances d'apprentissage dans divers métiers d'art tels la musique, le conte, le théâtre, le dessin mais aussi l'informatique, la cordonnerie, la langue anglaise, le jardinage, sans oublier le soutien scolaire par des cours de remise à niveau en mathématiques et en physique. Ces ateliers ont été dirigés par des animateurs bénévoles, Duvane Mouyoyi (initiation à l'informatique, projection-débat des films éducatifs), Eugène Tanawa (initiation à la guitare, à la flûte au tam-tam), Billy Paul Mengi (initiation à la cordonnerie), Joël Nkounkou (initiation au conte, au théâtre), Ofrel Dandala pour le soutien scolaire, Arsène Nkounkou animateur au potager.

Tour à tour, les enfants ont fait la restitution des ateliers en présentant un conte dit en trois langues (langue locale, français et anglais), la musique en exécutant l'hymne du CCE et les chansons telles "Congo" de Jacques Loubelo que le griot Tata Bouesso a accompagné à la guitare et Eugène Tanawa à la flûte. La démonstration d'un jeune initié à l'informatique, l'exposition photo des activités du CCE et la visite guidée du jardin potager ont été les autres activités présentées à l'assistance.

A la fin de l'activité, plusieurs parents émerveillés par le travail réalisé par les enfants ont remercié le CCE pour sa louable initiative. Avec pour crédo éduquer et promouvoir les facultés des enfants, le CCE, à travers sa bibliothèque au fonds documentaire riche et varié, ses séances continues d'apprentissage et aux métiers d'art et les activités éducatives qu'il offre aux enfants n'attend que le soutien et l'attention des partenaires et amis qui partagent sa vision.