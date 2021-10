Afrique: FESPACO - Khadar Ayderus Ahmed lauréat de l'Etalon d'or de Yennenga

Le premier long-métrage du cinéaste, intitulé "La femme du fossoyeur", a été sacré Etalon d'Or de Yennenga, le 23 octobre, lors de la céremonie de clôture de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco).

Le film « La femme du fossoyeur » est un long métrage fiction de 83 mn qui relate l'histoire d'amour d'un couple vivant avec leurs fils dans un quartier pauvre de Djibouti. Lorsque Nasra est atteinte d'une grave maladie rénale et doit se faire opérer d'urgence, l'équilibre familial est menacé et son mari Guled, fossoyeur, doit trouver de l'argent pour payer la coûteuse opération. Ce film raconte une humanité tout aussi touchante à travers cette histoire qui met en avant la pauvreté dans une histoire d'amour.

Le jeune réalisateur de 40 ans, dont le film est tourné à Djibouti en version originale somali, n'a pas pris part à la cérémonie de clôture, il a été représenté. Il a remporté le trophée qui est beaucoup convoité au Fespaco. Ce prix a été doté d'une somme de vingt millions de FCFA. Le film avait aussi été présenté au festival de Cannes dans le cadre de la semaine internationale de la critique, en juillet dernier. « C'est le plus beau prix qu'on puisse recevoir, c'est une fierté de l'avoir », a indiqué le président du jury, Abderrahmane Sissoko. « La femme du fossoyeur » a également remporté le prix de la meilleure musique.

Qui est Ayderus Ahmed Khadar ?

Khadar Ayderus Ahmed est né le 10 janvier 1981 à Mogadiscio. Il est réalisateur, écrivain et scénariste finno-somali. Il est surtout connu pour avoir réalisé le long métrage « La Femme du fossoyeur » (The Gravedigger's Wife en anglais). Le réalisateur immigre en Finlande à l'âge de 16 ans avec sa famille et un statut de réfugié. Il réalise son premier court métrage, Me ei vietetä joulua, en 2014, puis deux autres en 2017, Yövaras, et 2018, The Killing of Cahceravga.

Le président sénégalais, Macky Sall, a été l'invité d'honneur de cette 27e édition au cours de laquelle plusieurs prix ont été décernés aux différents réalisateurs. Le festival a connu la projection de cinq cents œuvres au profit de 150 000 festivaliers venus de soixante-quatre pays. La 28e édition du Fespaco se tiendra en février 2023.