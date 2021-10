Algérie: Signature d'un accord de coopération entre la DGF et l'Ecole nationale des Forêts

Khenchla — Un accord de coopération a été signé, dimanche soir à Khenchla, entre la Direction générale des forêts (DGF) et l'Ecole nationale supérieure des forêts en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani.

L'accord de coopération qui s'est déroulé au siège de l'Ecole nationale des forêts a été signé par Mme. Ghania Belhadj, directrice de l'Ecole et M. Ali Mahmoudi, Directeur général des forêts.

Le document vise à accorder de l'intérêt aux dossiers prioritaires du secteur, notamment la lutte contre la désertification et les feux de forêts et la valorisation des produits ligneux (bois) et des produits forestiers non ligneux.

Les signataires s'engagent, en vertu de cet accord, à adopter une gestion informatisée et numérique des forêts algériennes, outre l'élaboration de programmes de sensibilisation et d'éducation écologique et la participation à toutes les manifestations scientifiques ayant trait au domaine des forêts.

L'accord signé par la DGF et l'Ecole nationale des forêts prévoit la mise en place d'unités de recherche et l'établissement conjointe de programmes scientifiques.

Le ministre de l'Agriculture qui a sillonné avec la délégation qui l'accompagnait les différents stands de la foire agricole organisée à l'occasion, a écouté les préoccupations des agriculteurs et assuré de leur prise en charge dans la limite des capacités disponibles.

M.Hemdani poursuivra sa visite de travail à Khenchla, ce lundi, où il devra présider une rencontre à l'université Abbas Laghrour sur "La réhabilitation des systèmes écologiques forestiers" et donner le coup d'envoi d'une campagne de reboisement dans la région de Ain Mimoun à la commune de Tamza, avant de se rendre aux chantiers de réhabilitation des forêts ravagées par les feux de forêts l'été dernier.

Le ministre de l'Agriculture et du développement rural supervisera également l'installation, à l'université Abbas Laghrour, de l'instance nationale de coordination dans le cadre de la lutte contre la désertification.